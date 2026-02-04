為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄烏第2輪會談阿布達比登場 俄羅斯逼烏克蘭讓步

    2026/02/04 21:31 中央社
    俄羅斯一邊會談，一邊持續對烏克蘭狂轟猛炸。（美聯）

    俄羅斯一邊會談，一邊持續對烏克蘭狂轟猛炸。（美聯）

    隨著俄羅斯與烏克蘭第2輪會談在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）登場，莫斯科當局今天要求基輔接受俄國提出的條件，否則將持續推進這場近4年的侵略行動。

    法新社報導，烏克蘭首席談判代表今天表示，華府斡旋的第2輪和平會談已經登場。

    烏克蘭代表團團長烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天在社群媒體發文證實：「新一輪會談已在阿布達比舉行。」他還說，基輔的代表團尋求「達成一場公平且持久的和平」。

    然而，就在新一輪會談登場之際，克里姆林宮今天表示，在烏克蘭同意莫斯科提出的談判條件以前，俄方將繼續推進這場侵略行動。

    克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「在基輔政權做出適當決定以前，特別軍事行動將持續進行。」

    會談登場以前，俄軍對烏克蘭能源網發動大規模無人機與飛彈襲擊，造成大批民眾在嚴寒中無電力與暖氣可用。克里姆林宮的強硬措辭，加上軍事施壓，恐讓這場新一輪會談蒙上陰影。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天指出，俄國攻擊基輔的能源系統「證實了莫斯科的態度未曾改變：他們繼續把賭注押在戰爭與摧毀烏克蘭上，並未認真看待外交」。他表示烏克蘭的談判代表團將據此調整策略。

    然而，美國總統川普（Donald Trump）表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）曾承諾1週不襲擊基輔或關鍵能源設施，而他「信守承諾」。川普還說，他希望普丁結束這場戰爭。

