    國際

    澳洲納粹禁令首例判入獄！男法院外行禮挑釁 上訴遭駁回

    2026/02/04 21:02 即時新聞／綜合報導
    赫爾桑特成為澳洲「納入禁止公開行納粹禮」新法上路後，首位因行納粹敬禮而被判入獄的人。（美聯社資料照）

    赫爾桑特成為澳洲「納入禁止公開行納粹禮」新法上路後，首位因行納粹敬禮而被判入獄的人。（美聯社資料照）

    澳洲維多利亞州自2022年12月起禁止公開展示納粹標誌，並於2023年10月將禁令升級，納入禁止公開行納粹禮，最高可處12個月徒刑。當地著名新納粹分子赫爾桑特（Jacob Hersant）於同年10月27日、新法上路後不久，在墨爾本郡法院外做出遭禁止的納粹敬禮手勢；法院認定其行為意圖向社會傳遞「不寒而慄的訊息」，判處1個月有期徒刑，並罰款1000澳幣（約新台幣22540元），成為新法上路後首位因行納粹敬禮而被判入獄的人。

    澳洲新聞網》（News.com.au）報導，赫爾桑特在2024年11月於地方法院遭判刑後，就定罪與刑期向郡法院提出上訴，期間獲准保釋在外。

    直到去年12月，法官駁回赫爾桑特提出的2項上訴理由，包括「該行為並非納粹敬禮」及「禁止該敬禮的法律違憲」，並維持其有罪判決。法官裁定，雖然相關法律因該敬禮具有政治性質，確實「實質限制」了赫爾桑特的政治溝通自由，但該法律仍屬有效，且是為了達成合憲且正當的目的而制定。赫爾桑特於12月3日下午再度返回郡法院，進行求情聽證與量刑程序。

    辯護律師主張，赫爾桑特是在法院外媒體在場的情況下受到「挑釁」才做出該行為，但也承認，該敬禮是在其剛獲從輕判決後，帶有一定程度的自負與傲慢。法官在宣判時指出，赫爾桑特是在完全清楚該行為屬違法的情況下行禮，且背景正是他剛因一起「極其駭人」且「暴力」的事件被判刑，最終維持原判。

    赫爾桑特已表示將向高等法院提起上訴。

