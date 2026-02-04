核武條約明日失效 教宗良十四世急籲美俄續約維護穩定

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（歐新社）

面對美俄間最後一項核武控管防線《新削減戰略武器條約》（New START）即將於明（5）日屆期，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今（4）日發出緊急呼籲，敦促美俄兩國領導人儘速續約，以避免全球陷入新一輪核軍備競賽。

據《路透》報導，教宗良十四世今日在梵蒂岡例行公開接見活動中表示，當前國際局勢「要求盡一切努力避免新的軍備競賽」。教宗指出，《新削減戰略武器條約》對維持全球戰略穩定具有重要意義，不應任其失效。

請繼續往下閱讀...

該條約於2010年簽署，限制美俄雙方部署的戰略核武數量，將於明天到期。俄羅斯總統普廷去年9月曾提議，可在未正式談判的情況下先行非正式延長一年。不過截至今日，美國總統川普都未對此提議作出回應。

教宗在演說中呼籲各國領袖應以「共同倫理」取代「恐懼與猜忌的邏輯」。他強調，唯有建立透明且可信任的機制，才能引導全球走向安全與和平。

專家普遍擔憂，若該條約最終在明日深夜正式走入歷史，將標誌著國際間長達半世紀的核武限制正式終結，各國對於戰略武器的發展與佈署，將首度回歸到缺乏透明度與法律約束的真空狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法