為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    核武條約明日失效 教宗良十四世急籲美俄續約維護穩定

    2026/02/04 21:39 即時新聞／綜合報導
    天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（歐新社）

    天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（歐新社）

    面對美俄間最後一項核武控管防線《新削減戰略武器條約》（New START）即將於明（5）日屆期，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今（4）日發出緊急呼籲，敦促美俄兩國領導人儘速續約，以避免全球陷入新一輪核軍備競賽。

    據《路透》報導，教宗良十四世今日在梵蒂岡例行公開接見活動中表示，當前國際局勢「要求盡一切努力避免新的軍備競賽」。教宗指出，《新削減戰略武器條約》對維持全球戰略穩定具有重要意義，不應任其失效。

    該條約於2010年簽署，限制美俄雙方部署的戰略核武數量，將於明天到期。俄羅斯總統普廷去年9月曾提議，可在未正式談判的情況下先行非正式延長一年。不過截至今日，美國總統川普都未對此提議作出回應。

    教宗在演說中呼籲各國領袖應以「共同倫理」取代「恐懼與猜忌的邏輯」。他強調，唯有建立透明且可信任的機制，才能引導全球走向安全與和平。

    專家普遍擔憂，若該條約最終在明日深夜正式走入歷史，將標誌著國際間長達半世紀的核武限制正式終結，各國對於戰略武器的發展與佈署，將首度回歸到缺乏透明度與法律約束的真空狀態。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播