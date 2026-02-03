越南軍方密件曝光！ 備戰「美國第2次入侵」 內部研判華府搞顏色革命

越共總書記蘇林（右）去年11月在河內會見美國國防部長赫格塞斯（左）。儘管雙方高層互動頻密，但最新曝光的軍方密件卻顯示，河內始終認定華府具有「好戰本質」，甚至已制定計畫防範美軍發動「第二次入侵」。（美聯社資料照）

就在美國與越南高調將外交關係升級為最高等級的「全面戰略夥伴」、雙方看似進入蜜月期之際，一份從未對外公開的越南軍方極機密文件，卻描繪出完全相反的驚悚情境。

《美聯社》3日報導，這份由越南國防部完成的內部密件顯示，儘管河內當局在外交上擁抱華府，軍方內部卻正低調評估一種極端風險情境：一旦局勢失控，美國將被視為「好戰方」。越軍甚至已擬定具體劇本，防範美國對越南發動所謂的「第二次入侵」，或透過策動「顏色革命」來推翻共產黨政權。

越軍方評估：美方恐藉口「偏離軌道」出兵

該份密件直指，美國及其盟友正準備對那些「偏離其軌道」的國家進行非傳統戰爭，甚至發動大規模軍事入侵。越南軍事規畫人員在文件中警告：「鑑於美國的好戰本質，我們必須保持警惕，防止美國及其盟友製造藉口，對我國發動入侵。」

儘管文件評估目前發生戰爭的風險不高，但越方分析認為，從歐巴馬、川普到拜登政府，華府拉攏亞洲國家組成「反中陣線」的意圖明顯。然而，越南並不打算成為美國的棋子。人權組織「The 88 Project」聯席主任斯旺頓（Ben Swanton）分析指出，這證明河內將華府視為「攸關政權存續的風險」，絕無意願加入美國的反中聯盟。

報導中指出，這種高度撕裂的外交路線在川普重返白宮的陰影下更顯矛盾。就在文件撰寫前後，現任越共總書記蘇林仍積極強化對美關係。

川普家族企業近期更在越南興安省動工興建一座價值15億美元（約新台幣486億元）的高爾夫度假村。蘇林甚至迅速接受了川普的邀約，加入其主導的「和平委員會」。外界分析，越南一方面需要美國的市場與投資來維持經濟引擎，另一方面卻極度防範美國的價值觀滲透，這種「政經分離」的走鋼索策略充滿不確定性。

針對這份曝光的密件，新加坡「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）指出，這凸顯了越南政治菁英內部的焦慮，特別是軍方保守派始終對「外部威脅」保持高度戒心。

美國國防大學教授阿布扎（Zachary Abuza）則分析，對越南共產黨而言，中國雖然在南海有領土爭議，但僅是「區域對手」；相比之下，能夠策動社會運動、動搖體制根基的美國，在意識形態上被視為更致命的隱患。學者認為，這種根深柢固的不安全感，將持續讓河內在美中之間採取極度投機的避險策略。

