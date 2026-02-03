小行星撞月球引發史上最大流星雨？要研究還是救衛星陷兩難

小行星「2024 YR4」被計算出有大約4%的機率在2032年12月22日左右撞擊月球。圖為「2024 YR4」藝術想像圖。（美聯社）

曾經被評估可能撞上地球的小行星「2024 YR4」，現被計算出有大約4%的機率在2032年12月22日左右撞擊月球，威力將達一個中型核彈等級，在地球民眾有機會看到月亮突然綻放出前所未有的光芒；除了對科學界而言是一個千載難逢的研究機會，也有可能出現歷史上最壯觀的流星雨，不過對於太空活動而言是一個極大的威脅，是否要破壞偏移其軌道成為各界討論的焦點。

台北天文館分享一篇有關小行星「2024 YR4」的最新研究，直徑約為60公尺的「2024 YR4」有機會在2032年12月22日正面撞擊月球，如果它撞上月球，產生的能量相當於一枚中型熱核武器，將使月球亮起一個肉眼可見的光點，屆時處於夜晚側的太平洋地區居民，將能目睹這一幕。

對於天文學者來說是個千載難逢的好機會，首先，撞擊會留下一個直徑約1公里，深度達200公尺左右的隕石坑，中心還會有一池直徑約100公尺的熔岩，可以藉此觀察月球岩石冷卻與坑洞形成的過程。第二，這次衝擊預計會引發芮氏規模5.0的全月球地震，透過地震波在月球內部的傳導，科學家不必動用任何炸藥，就能像照超音波一樣，看清月球內部的構造。

最後，撞擊會噴發出大量碎片，科學家預計約有400公斤的月球岩石會掉進地球大氣層，雖然有些樣本會被大氣層燒焦，但這基本上等同於一次「免費」的月球採樣返回任務。

對於一般大眾而言，2032年的耶誕節期間將出現歷史上最壯觀的流星雨，模擬顯示，在地球的某些地區，每小時的天頂流星率將超過2000萬，其中亦包括每小時100至400顆的超亮火流星。

不過，這場流星秀的代價可能相當高昂，大量噴發的碎片可能會撞擊軌道衛星並引發連鎖反應，形成凱斯勒現象（Kessler Syndrome），意即物體在碰撞後產生的碎片會形成更多新撞擊的連鎖反應，不但會毀掉全球的導航、網路系統，甚至讓人類在未來幾十年內都無法安全地將任何太空船送入軌道。

NASA曾於2022年成功完成「雙小行星改道測試任務」（DART），人類有能力複製DART的成功經驗來偏移「2024 YR4」；對於這4%左右的機率，究竟要目睹一場壯麗的宇宙實驗？還是保住上兆美元的衛星基礎設施？世界各國的航太機構將陷入兩難。

