烏俄戰爭停火談判重大進展！傳歐美同意 若俄違規將協調軍事回應

烏俄戰爭停火協議出現重大進展，傳烏克蘭與西方國家達成共識，若俄羅斯在未來任何停火協議中出現持續性違規行為，將觸發歐洲與美國的協調軍事回應。

基輔、莫斯科與華盛頓的代表將於明後兩天（4、5日）於阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比會晤，進行旨在結束戰爭的會談；《金融時報》今（3日）引述知情人士報導，烏克蘭已與西方夥伴達成共識，若俄羅斯在未來任何停火協議中出現持續性違規行為，將觸發歐洲與美國的協調軍事回應。

報導指出，這項計畫曾在去年12月與今年1月期間，多次於烏克蘭、歐洲及美國官員之間進行討論，內容涉及在俄羅斯違反已達成的停戰協議時，採取多層次的回應機制。根據該提案，若俄羅斯違反停火協議，將在24小時內啟動回應，首先是外交警告，如有必要，接著由烏克蘭軍隊採取行動以制止違規行為。

若敵對行動在此之後仍持續，提案將進入第二階段，動用所謂的「志願聯盟」（coalition of the willing）部隊進行干預。該聯盟成員包括多個歐盟國家以及英國、挪威、冰島與土耳其。

若情勢再升高為更大規模的攻擊，則在最初違規發生後72小時，將觸發一支由西方支持、並納入美軍的協調部隊展開回應。

