    首頁 > 國際

    日本暴雪已30人罹難 高市早苗召開內閣會議指示防止傷亡

    2026/02/03 13:34 編譯謝宜哲／綜合報導
    過去2週日本遭遇的異常強降雪已造成30人死亡。日本首相高市早苗3日上午召開內閣特別會議，指示部長盡一切努力防止人員傷亡和事故發生。（彭博）

    日本官員今（3）日表示，過去2週日本遭遇的異常強降雪已造成30人死亡，其中包括1名91歲的老婦，她被發現埋在自家門外3公尺高的積雪下。

    根據《法新社》報導，日本首相高市早苗3日上午召開內閣特別會議，指示部長盡一切努力防止人員傷亡和事故發生。

    日本中央政府已向受災最嚴重的青森縣部署軍隊，協助當地居民。青森縣部分偏遠地區積雪厚達4.5公尺。

    近幾週1股強勁冷空氣導致日本海沿岸地區出現強烈降雪，部分地區降雪量超過往年同期的2倍。

    根據日本消防局統計，自1月20日後已有30人因暴雪喪生。1名不願透露姓名的警方官員表示，死者中包括91歲老婦，她的遺體被發現在青森縣鰺澤町住宅附近積雪下。

    警方認為，是屋頂的積雪落到她身上，導致她窒息身亡。

    青森縣知事宮下宗一郎表示，他已請求日本軍方提供救災援助。宮下宗一郎聲稱，他已請求軍隊幫助該地區獨居老人清理積雪。

    宮下宗一郎指出，青森縣首府青森市堆積高達1.8公尺的積雪，當地清理道路和房屋積雪的工人不堪負荷。他強調，屋頂積雪墜落或建築物倒塌會造成致命事故，處理積雪迫在眉睫。

