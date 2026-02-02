為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號

    2026/02/02 20:32 中央社
    社群平台Snapchat今天表示，截至1月底已遵照澳洲政府針對16歲以下兒少的社群媒體禁令，封鎖或停用41.5萬個該年齡層澳洲帳號。（法新社）

    社群平台Snapchat今天表示，截至1月底已遵照澳洲政府針對16歲以下兒少的社群媒體禁令，封鎖或停用41.5萬個該年齡層澳洲帳號。Snapchat同時警告，部分16歲以下兒少仍可能繞過年齡驗證技術。

    法新社報導，根據澳洲政府去年12月10日生效的相關法規，包括Snapchat、Meta、TikTok及YouTube等平台，必須禁止未符合法定年齡（16歲以下）的用戶持有帳號。企業若未採取「合理步驟」遵循規定，將面臨4950萬澳幣（約新台幣10.87億元）的罰款。

    Snapchat也表示，這項法令仍存在「重大漏洞」，因為年齡推估技術準確度存在2到3歲的誤差。

    「實際上，這代表一些16歲以下青少年可能繞過保護措施，導致其安全保障減弱，而16歲以上者則有可能被誤判而失去權限。」

    Snapchat與億萬富豪札克伯格（Mark Zuckerberg）旗下Meta共同呼籲，澳洲政府應要求應用程式商店，在允許用戶下載前先進行年齡查核。

