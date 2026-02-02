全球戰火平民傷亡狂飆 限制戰爭國際法瀕崩解

以色列與哈瑪斯持續2年的軍事衝突，導致加薩總人口減少約25.4萬人，較衝突前下降10.6％。（路透）

英國《衛報》2日報導，「日內瓦國際人道法與人權學院」針對過去18個月全球23起武裝衝突的研究指出，鑑於烏克蘭戰爭中不斷增加的平民傷亡、加薩走廊近2萬名兒童在戰火中喪命，以及剛果民主共和國性暴力氾濫等現狀，旨在限制戰爭影響的國際法已瀕臨崩潰。

該學院是一所頂尖的高等教育機構，專注於武裝衝突、人權保護及轉型正義等領域的學術研究與專業培訓。它在這項題為「戰爭觀察」（War Watch）的研究中，調查2024年7月至2025年底期間全球23場武裝衝突，這與美國總統川普聲稱上任後結束8場戰爭的說法形成鮮明對比。研究發現，過去2年每年的平民死亡人數遠超10萬人，違反國際人道法的行為規模龐大且肆無忌憚，但尋求對戰爭罪行進行起訴的努力十分有限。

加薩走廊是衝突最慘烈的地區之一。在以色列對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」持續2年的空襲和地面入侵中，加薩的總人口減少約25.4萬人，推估比衝突前下降10.6％。儘管雙方在去年10月達成停火協議，但此後又有數百名巴勒斯坦人在戰鬥中喪生。截至去年底，共有1萬8592名兒童和約1萬2400名婦女喪生。

在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，去年烏克蘭平民死亡人數超過前兩年，光是記錄在案的死亡人數就有2514人，此一數字比2023年的死亡人數增加70％。俄軍無人機攻擊蓄意以平民為目標，並導致數百萬家庭斷電斷水。

另外，幾乎所有衝突中都有性暴力和基於性別的暴力紀錄。在剛果民主共和國的武裝衝突中，幾乎所有衝突方都犯下這類暴行，受害者絕大多數是婦女和女孩，年齡從1歲嬰兒到75歲老嫗不等。在蘇丹，去年10月準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）攻佔法舍市後，暴力事件屢見不鮮，倖存者透露被RSF士兵輪姦，且這種虐待持續數小時甚至數天，有時甚至發生在家人面前。

研究作者認為，儘管根據「日內瓦公約」，每個國家都有義務「在任何情況下」確保國際人道法受到尊重，但條約義務與現實執行之間存在落差，這導致更多戰爭罪行發生。因此，各國必須列為優先政策，採取措施減少戰爭罪行數量，包括對可能將武器或彈藥用於違反國際人道法行為的國家實施武器禁售；禁止在人口稠密區使用無導引重力炸彈或不精準的長程火砲，並限制使用無人機和人工智慧瞄準平民；確保對戰爭罪行進行系統性起訴，並為荷蘭海牙「國際刑事法院」（ICC）和各國戰爭罪法庭提供充足政治和財政支持。

