台灣經濟復興原因 韓學者：默默耕耘致勝

近來台灣在經濟成長率和人均GDP（國內生產總值）均超越南韓，令南韓社會和媒體都在研究台灣經濟的成功之道。曾於2025年2月至8月在台灣大學擔任訪問學人的南韓全北國立大學政治外交學教授安文錫（Ahn Mun-Suk）認為，台灣經濟之所以復興，是因為1種默默耕耘、穩步向前的文化根深蒂固。

「修煉文化」不求速成

《每日經濟新聞》報導，台灣曾被稱做「亞洲衰退之龍」，如今正悄悄復甦，人均GDP為20幾年來首度超越南韓，台積電的市值也超越三星電子和SK海力士。在面臨中國威脅的情況下，台灣是如何打造出如此強勁的成長引擎？安文錫認為，這背後存在著1種「修煉文化」，強調台灣是個注重規則和真誠的「泛學生社會」（pan-students），不追求顯而易見的成功，而有1種默默耕耘、穩步前進的文化根深蒂固。

安文錫在台灣生活期間發現，台灣人的共同特徵是準確的自我認知和真誠。他說：「台灣人並不認為自己的能力有多強大，但他們對自己的事業有著強烈的自豪感。正因為如此，他們對工作的投入和專注度非常高，進而使事業得以持續發展。」

半導體產業是這種態度最顯著的例證。台積電的成功也解釋了何謂「準確的自我認知」，該公司將所有資源集中於自身優勢領域，而不是過度競爭。事實上，台積電已經選擇了專注於晶圓代工而非先進半導體國家所主導的設計業務的策略。

安文錫指出：「正如華碩和富士康透過專注於硬體代工而發展壯大一樣，台灣許多中小企業也努力在自身最擅長的領域成為『專家』。」據評估，這種「半集結戰略」已使台灣在全球技術供應鏈中占據了不可替代的地位。

台灣獨特的誠信即使在危機時刻也得以體現。安文錫以1999年9月台灣發生的7.3級地震為例，「地震發生在凌晨2點，台積電員工第一時間趕到公司，採取緊急措施將損失降到最低。這得益於他們接受過針對停電、火災和地震的嚴格訓練。」

然而，安文錫認為，公民的誠信是經濟成長的「充分條件」，而政治的角色則是「必要條件」，台灣經濟成就的背後，是整個政治共同體的持續支持。他指出：「即使在台灣充滿敵意的政治環境中，他們也會為企業發展和產業進步發聲。即使身處反對黨的位置，也不會做任何阻礙企業活動的事情。」在談到企業發展方面，台灣社會都會全力支持，因為在產業促進方面存在超越政治派別的共識。

在此背景下，安文錫對最近南韓政府準備打造龍仁半導體產業園區的作法提出批評。他說：「說實話，我感到很訝異，這在台灣其實很難見到，如果你擅長某個領域，就應該努力發展；如果想要拯救其他地區，在台灣通常會發展適合當地的新興產業。」

最後，安文錫表達了對南韓社會現狀的擔憂。他說：「南韓社會普遍認為，如果你安靜認真地工作，就會落後於人，愛出風頭的人反而更好。台灣的轉變顯示，默默耕耘比立竿見影的效果更具競爭力。南韓社會是時候思考1種更注重整體性的文化，而不是一味傾聽少數人士的聲音。」

