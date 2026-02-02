為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    艾普斯坦最新檔案曝 柯林頓至少上16次淫魔富豪私人飛機

    2026/02/02 13:28
    美國前總統柯林頓與其團隊至少搭乘艾普斯坦私人飛機16次以上。（資料照）

    美國前總統柯林頓與其團隊至少搭乘艾普斯坦私人飛機16次以上。（資料照）

    美國司法部在當地時間1月30日公布迄今為止最大一批的已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案文件，包含300多萬頁資料、2000部影片、18萬張圖片，許多此前未見照片曝光，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與其團隊至少搭乘艾普斯坦私人飛機16次以上。

    綜合外媒報導，美國司法部公布大量艾普斯坦性犯罪案文件，最新公布文件的年份約在2001年至2004年間，內容顯示柯林頓幕僚與性犯為共犯、艾普斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）之間頻繁通信，柯林頓與其團隊至少搭乘艾普斯坦私人飛機出行達16次以上。

    這些最新公布的信件中，柯林頓幕僚的名字被塗黑，不過在收件人或發現人一欄中顯示「WJC」，被認為是柯林頓卸任後的辦公室簡稱（William J. Clinton’s office）。

    部分內容充滿性挑逗意味，包含麥克斯威爾寫信給1名柯林頓幕僚，表示她曾向1家八卦小報形容對方是「晚宴猛男」、「像馬一樣猛」等語；還有1個名字被刪的人從1個柯林頓的電子郵件帳號寫信給麥克斯威爾說：「回家時跟1個我以前就認識的人在一起，1個40歲金髮巨乳寡婦，你敢信嗎？我真的該少喝點酒了。」

    另外還曝光柯林頓裸上身與1名被司法部官員稱為艾普斯坦性虐受害者的人，一同在熱水浴缸中共浴的新照片。

    對此，柯林頓的發言人回應稱，柯林頓本人並未發送任何這些出現在艾普斯坦文件中的電子郵件，堅稱柯林頓「既沒有使用過任何電子設備帳戶，也沒有與任何人共享過帳戶或地址」。

    美國前總統柯林頓與前其妻前國務卿希拉蕊上月13日拒絕出席眾議院針對艾普斯坦案的閉門聽證，公開挑戰監督委員會主席、共和黨眾議員柯默（James R. Comer）的傳喚，恐將因此遭到「藐視國會」指控。

