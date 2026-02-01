艾普斯坦案再掀波瀾 第2名女子控被送英國與安德魯王子性接觸

又有1名女子指控，自己曾被已故美國性犯罪富豪艾普斯坦送往英國，與英國國王查爾斯三世胞弟安德魯發生性關係。（法新社檔案照）

1名律師向英國廣播公司（BBC）表示，第二名女子指控自己曾被已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）送往英國，與英國國王查爾斯三世（King Charles）的胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）發生性關係。

據稱，這起性接觸發生在2010年，地點是在這名前王子的住所─皇家莊園（Royal Lodge）。該名女子並非英國籍，當時年約20幾歲。這是首次有艾普斯坦案的倖存者指控，性行為發生在英國王室住所內。

該名女子的律師、美國Edwards Henderson律師事務所的愛德華茲（Brad Edwards）表示，女子稱在與安德魯共度一夜後，還獲安排參觀白金漢宮，並享用下午茶。

愛德華茲說：「我們談的是至少有1名女子，是由艾普斯坦送到英國給安德魯王子。她甚至在與安德魯共度一夜後，還參觀了白金漢宮。」

BBC新聞網已向目前使用家族姓氏的安德魯‧蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）尋求置評，但尚未獲得回應。

白金漢宮慣例會記錄參觀導覽訪客的姓名，但在不揭露該名女子身分的情況下，BBC無法查證她是否曾造訪白金漢宮。

愛德華茲目前代表全球超過200名艾普斯坦案倖存者，也曾代表指控安德魯對她性虐待的女子朱弗里（Virginia Giuffre）。朱弗里指控，自己在2001年僅17歲時，被帶到倫敦與這名前王子發生性關係。

朱弗里聲稱，她在2001年至2002年間被迫再與安德魯發生兩次性關係，一次在紐約，另一次在艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼上。

愛德華茲告訴BBC，他的當事人在該次會面之前，曾與安德魯有過聯繫往來，並稱存在相關通訊紀錄。他曾與這名前王子在美國的「特定法律顧問」聯繫，但安德魯「似乎已與其律師團隊斷絕聯繫」。

他說，聯繫在英王查爾斯正式撤除安德魯的「稱號、頭銜與榮譽」後即告中止。安德魯去年10月被剝奪王室頭銜，時間點正值朱弗里的遺作回憶錄出版之後。安德魯當時宣布，他將搬離自2004年起居住的皇家莊園。

朱弗里2021年在美國對安德魯提起民事訴訟，雙方於2022年2月和解，和解金估計約1200萬英鎊（約5.19億台幣）。朱弗里去年自殺身亡。對於朱弗里的相關指控，安德魯一概否認。

BBC在2025年的一項調查發現，艾普斯坦曾透過商業航班及私人飛機，將多名女性販運至英國。愛德華茲表示，他目前正考慮代表該名女子，對這名前王子提起民事訴訟。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

