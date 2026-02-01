為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    艾普斯坦案再掀波瀾 第2名女子控被送英國與安德魯王子性接觸

    2026/02/01 22:28 國際新聞中心／綜合報導
    又有1名女子指控，自己曾被已故美國性犯罪富豪艾普斯坦送往英國，與英國國王查爾斯三世胞弟安德魯發生性關係。（法新社檔案照）

    又有1名女子指控，自己曾被已故美國性犯罪富豪艾普斯坦送往英國，與英國國王查爾斯三世胞弟安德魯發生性關係。（法新社檔案照）

    1名律師向英國廣播公司（BBC）表示，第二名女子指控自己曾被已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）送往英國，與英國國王查爾斯三世（King Charles）的胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）發生性關係。

    據稱，這起性接觸發生在2010年，地點是在這名前王子的住所─皇家莊園（Royal Lodge）。該名女子並非英國籍，當時年約20幾歲。這是首次有艾普斯坦案的倖存者指控，性行為發生在英國王室住所內。

    該名女子的律師、美國Edwards Henderson律師事務所的愛德華茲（Brad Edwards）表示，女子稱在與安德魯共度一夜後，還獲安排參觀白金漢宮，並享用下午茶。

    愛德華茲說：「我們談的是至少有1名女子，是由艾普斯坦送到英國給安德魯王子。她甚至在與安德魯共度一夜後，還參觀了白金漢宮。」

    BBC新聞網已向目前使用家族姓氏的安德魯‧蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）尋求置評，但尚未獲得回應。

    白金漢宮慣例會記錄參觀導覽訪客的姓名，但在不揭露該名女子身分的情況下，BBC無法查證她是否曾造訪白金漢宮。

    愛德華茲目前代表全球超過200名艾普斯坦案倖存者，也曾代表指控安德魯對她性虐待的女子朱弗里（Virginia Giuffre）。朱弗里指控，自己在2001年僅17歲時，被帶到倫敦與這名前王子發生性關係。

    朱弗里聲稱，她在2001年至2002年間被迫再與安德魯發生兩次性關係，一次在紐約，另一次在艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼上。

    愛德華茲告訴BBC，他的當事人在該次會面之前，曾與安德魯有過聯繫往來，並稱存在相關通訊紀錄。他曾與這名前王子在美國的「特定法律顧問」聯繫，但安德魯「似乎已與其律師團隊斷絕聯繫」。

    他說，聯繫在英王查爾斯正式撤除安德魯的「稱號、頭銜與榮譽」後即告中止。安德魯去年10月被剝奪王室頭銜，時間點正值朱弗里的遺作回憶錄出版之後。安德魯當時宣布，他將搬離自2004年起居住的皇家莊園。

    朱弗里2021年在美國對安德魯提起民事訴訟，雙方於2022年2月和解，和解金估計約1200萬英鎊（約5.19億台幣）。朱弗里去年自殺身亡。對於朱弗里的相關指控，安德魯一概否認。

    BBC在2025年的一項調查發現，艾普斯坦曾透過商業航班及私人飛機，將多名女性販運至英國。愛德華茲表示，他目前正考慮代表該名女子，對這名前王子提起民事訴訟。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播