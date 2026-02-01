有錢賺就好？川普語出驚人：歡迎中國加入委內瑞拉石油產業

美國總統川普1月31日表示，歡迎中國投資委內瑞拉石油業。（法新社）

向來高舉「美國優先」並對中國採取強硬姿態的美國總統川普，昨（1月31日）在空軍一號上語出驚人。面對剛經歷政權更迭、擁有全球最大探明石油儲量的委內瑞拉，川普竟公開表示：「我們歡迎中國加入」，甚至期待北京能在當地的石油產業達成「大筆交易」。

根據《法新社》報導，川普日在空軍一號上對記者說「我們歡迎中國參與，中國將在石油方面達成一筆大交易。我們歡迎中國。」

川普也提到委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）1月30日與印度達成1項能源合作協議。他稱「印度即將加入，他們將購買委內瑞拉石油，而不是從伊朗購買。我們已經達成了協議，或者說是協議的雛形。」

川普指出美國和委內瑞拉將分享石油利潤，並強調美國與委內瑞拉領導層相處融洽。他說，「我們將出售大量石油，我們會拿一些，而他們會賺得盆滿缽滿。他們將比以往任何時候都賺得更多，這對我們也有好處。」

川普最後暗示，在威脅要對向古巴提供石油的國家徵收關稅後，美國可能與古巴達成協議。

川普表示，「我認為他們可能會來找我們，希望達成協議，讓古巴重獲自由。我認為我們會和古巴達成協議，我想我們會對他們友好一些。」

