日本新創公司拓展「奶奶生意」 讓老年人就業促進經濟

《共同社》1日報導，位於日本福岡縣浮羽市的新創公司「浮羽寶」正在拓展一項「奶奶生意」，透過咖啡館、食品攤位和社區節日等形式，將老年人的畢生技能轉化為有償工作，使包括患有認知障礙症的老年女性在內的更多人，成為當地經濟的核心力量。

「浮羽寶」公司的計畫旨在減少老年人的孤獨感，同時促進當地社區的資金循環。創辦人兼代表董事社長大熊充表示，當老年人賺錢並在當地消費時，有助於打造充滿活力的社區」。

每週四上午10點，大約5位患有認知障礙症的8、90歲的老奶奶都會聚集在福岡的「奶奶咖啡館」。繫上圍裙後，她們便開始忙碌起來，包括捶打豬排，將高麗菜切絲。85歲的谷口雅子是這家咖啡館的主廚兼「形象大使」。她曾在餐廳和小吃店工作過，如今將這些經驗運用到烹飪和顧客服務中。當顧客離開時，她總是面帶微笑地送別。

谷口說：「聽到人們說『真好吃』，就覺得一切都值得了。」

這家咖啡館由大熊於2019年創立的公司營運。他說，這個想法源自於他聽到一些老年居民抱怨經濟狀況和行動不便，「我常聽到他們說『光靠退休金我們生活不下去』，『我們沒車也沒錢，所以不敢出門』。」

對於75歲以上的人來說，工作機會尤其稀少，即使是那些仍然積極主動、能力出眾的人也不例外。因此，大熊興起「利用奶奶們的智慧和技能」的想法。

目前，約有50位老年人以約聘方式在該公司工作，其中大部分是女性，但也有一些男性參與其中。經過與參與者的討論，公司將業務重點放在餐飲和服裝上。該公司在福岡縣經營幾家咖啡館，並在網路上銷售日本傳統寬鬆工作褲「monpe」及乾地瓜，年銷售額超過2000萬日圓（約408萬台幣）。

大熊說：「奶奶生意不是福利，而是創造機會。」

如今，這種理念正在福岡以外的地區傳播。在和歌山，29歲的公司員工大賀萌（Moe Oga）受此啟發，開設一家「奶奶酒吧」，販售由老年人親手製作的小菜。她的祖母曾經營一家小吃店，但在COVID-19疫情期間關門歇業，之後又患上阿茲海默症，逐漸失去活力，「我希望創造一個不同年齡層的人可以交流互動、互相啟發的地方」。

在熊本，51歲的塚本由紀子經營一家老年公寓，她計畫於今年3月開設「奶奶咖啡館」，由住戶負責經營，許多住戶表示希望用賺來的錢買衣服。塚本由紀子說，去年10月，住戶們在一次節日活動中進行攤位試運營，她們看起來明顯年輕很多。

大熊表示，他希望與大家共同努力，營造一個讓老年人大放異彩的環境。

