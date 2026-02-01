鐵鉤穿背、長針刺臉！ 馬來西亞「大寶森節」驚悚還願畫面曝光

馬來西亞大寶森節信徒進入恍惚狀態（Trance），以金屬長針貫穿臉頰與舌頭，手持供品準備登上黑風洞神廟還願。（法新社）

馬來西亞吉隆坡郊外的知名景點「黑風洞（Batu Caves）」，今日（1日）湧入數十萬名印度教信徒，慶祝一年一度的「大寶森節（Thaipusam）」。現場畫面令人震撼且「痛感炸裂」：許多信徒為了向神明還願或祈福，竟以金屬長針穿過臉頰，甚至用鐵鉤直接鉤住背部皮膚，拖著沉重的神轎前行，展現對信仰的極致虔誠。

尖銳金屬扎入皮肉 負重100公斤爬階梯

據《法新社》報導，大寶森節是馬來西亞最受矚目的宗教慶典之一，預計將吸引250萬人次造訪。慶典中最具視覺衝擊力的，莫過於信徒揹負著名為「卡瓦第（Kavadis）」的華麗金屬神轎。這些神轎最重可達100公斤，且通常是透過尖銳的金屬刺直接「扎入」信徒的軀幹皮膚來固定。

揹負著這些重物的信徒，必須赤腳爬上通往神廟的272階彩色階梯。在鼓聲與聖歌的催化下，許多人進入類似恍惚的狀態，跟隨節奏舞動，似乎感覺不到肉體穿刺的痛苦。

根據印度神話，大寶森節是為了紀念雪山女神（Parvathi）將長矛賜予兒子戰神穆魯干（Lord Murugan），助其戰勝惡魔。除了穿刺苦行，也有許多信徒手持牛奶罐獻祭。

來自巴生市（Klang）的39歲信徒傑亞桑加（S. Jeyasangar）告訴《法新社》：「我凌晨3點就來了，過去30年我從未缺席大寶森節。」另一名26歲的女信徒謝瑪（Shema Nanthini）則表示，這個節日對她意義深遠：「我經歷了這麼多困難，如今能成功全歸功於穆魯干神，我今天是專程來感謝祂的。」

馬來西亞大寶森節信徒以多個鐵鉤直接穿透背部皮膚，進行苦行遊行以祈求贖罪與淨化，驚悚畫面展現極致虔誠。（路透）

