    國際

    美國披薩店員工冒充FBI！試圖從獄中救出學霸槍擊犯

    2026/02/01 10:28 即時新聞／綜合報導
    美國披薩店員工冒充FBI，試圖從獄中救出學霸槍擊犯曼吉昂（見圖）。（美聯社）

    美國披薩店員工冒充FBI，試圖從獄中救出學霸槍擊犯曼吉昂（見圖）。（美聯社）

    這根本是電影劇情！畢業於常春藤名校賓州大學的男子曼吉昂（Luigi Mangione），2024年在紐約街頭槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson），被捕後因帥氣外型引發討論，沒想到如今有披薩店員工冒充聯邦調查局（FBI）特工，試圖從獄中救出曼吉昂。

    《CNN》報導，美國執法單位消息人士透露，明尼蘇達州36歲男子安德森（Mark Anderson）．1月28日晚間前往紐約的布魯克林大都會拘留中心，聲稱自己是FBI特工，持有釋放曼吉昂的法院命令。

    當監獄管理員要求安德森出示證件時，他拿出了明尼蘇達州駕照，並把一些法律訴訟文件丟到管理員身上，隨後他的包包被搜出1把烤肉叉、1個圓形刀片。

    消息人士指出，安德森先前是在披薩店上班，來到紐約是為了應徵工作，但最終沒有成功，尚不清楚他和曼吉昂之間有什麼關係。安德森被捕後面臨冒充政府人員的罪名，至於曼吉昂從2024年底落網後，始終否認謀殺湯普森的指控，全案尚待審理。

