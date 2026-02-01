為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    明尼蘇達州移民掃蕩爭議　聯邦法官拒發臨時禁令

    2026/02/01 04:30 中央社

    美國聯邦法官今天駁回明尼蘇達州提出的申請，拒絕強制美國移民暨海關執法局（ICE）暫停在該州的大規模拘留與遣返行動。

    法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）轄下的聯邦有關單位，近日大舉派遣執法人員至明尼蘇達州各地社區尋找無證移民，過程中拘留數千人，並射殺兩名美國公民，引發輿論批評。

    明尼蘇達州政府認為，聯邦政府這項持續1個月的行動已侵犯了該州的主權，因此向法院申請臨時禁制令。

    然而，聯邦法官梅南德茲（Katherine Menendez）在裁定中寫道：「到頭來，法院認為在衡量各方損害後，並未明顯傾向核發禁制令。」

    梅南德茲表示，這次決定不簽發臨時禁制令，並不等於對州政府整體訴訟案做出最終判決，後續還須在法庭上進一步辯論。

    她也未就這項高度分歧的移民掃蕩行動是否違法做出判定。

    明尼蘇達州最大城市、聯邦掃蕩行動主要目標明尼阿波利斯（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）表示：「我們當然感到失望。」

    佛雷在聲明中說：「這項決定並不能改變當地居民的經歷，也就是聯邦行動帶來的恐懼、混亂與傷害，這些本就不應該出現在明尼阿波利斯。」

    另一方面，司法部長邦迪（Pam Bondi）將這項裁決形容為司法部「重大」勝利。

    她在社群平台X發文指出：「不論是庇護政策還是毫無根據的訴訟，都無法阻擋川普政府在明尼蘇達州貫徹聯邦法。」（編譯：蔡佳敏）1150201

