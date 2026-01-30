1年翻9倍！西方制裁資金受限 俄羅斯大幅向中國出口黃金

俄羅斯總統普廷（左）和中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

烏克蘭對外情報局（SZRU）29日報告指出，俄羅斯去年大幅提高對中國的黃金出口，金額達到32億9000萬美元（約1033億台幣），同時其國內黃金儲備降到近年的低點。

烏克蘭媒體United24.media 29日報導，根據烏克蘭對外情報局這份報告，去年俄國對中國出口黃金25.3噸，與2024年相較增加9倍；這些出口量總值從前一年的2億2300萬美元，增加到32億9000萬美元。不過，俄國向中國出口黃金量並非全年均等，高峰期在去年2到3月以及10到12月間，光是12月單月就出口10噸、13億5000萬美元，佔全年出口量的4成多。

請繼續往下閱讀...

報告指出，俄國出口到中國的黃金絕大多數以可快速變現的金條形式，這一點顯示俄國有策略地，將資產轉為易於立即動用的流動資金。

俄國對中國出口黃金大增，時值俄羅斯的黃金儲備量大幅減少，到今年1月1日為止，俄羅斯國家財富基金（National Wealth Fund）持有的黃金，從2022年5月、即俄烏戰爭初期的554.9噸，大幅下滑到僅剩160.2噸。

報告說，俄羅斯受西方制裁、以及進入全球金融市場受限下，顯然正將黃金出口對象轉向亞洲，尤其是中國。分析家認為，這可能是一種短期的財政手段，旨在補上預算缺口，但是此舉是以付出消耗該國戰略儲備為代價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法