    國際

    美、伊劍拔弩張 歐盟外交首長：中東不需再起戰爭

    2026/01/30 20:16
    歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯29日向記者發表談話。（法新社）

    歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯29日向記者發表談話。（法新社）

    美國總統川普派遣大軍部署中東，施壓伊朗，升高美軍將對伊朗動武的疑慮。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）29日表示，中東不需要再起一場新戰爭，力促美國不要動武。

    歐洲新聞網站《歐洲動態》（EurActiv）29日報導，卡拉斯29日在布魯塞爾出席歐盟外長會議後，向記者表示，「談到軍事打擊，我想該區域（中東）不需要一場新的戰爭」。她指出，歐盟將伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）列為恐怖組織，會對伊朗的伊斯蘭政權「施加更大壓力」，尤其是在伊朗伊斯蘭政權以暴力手段鎮壓示威活動後。

    伊斯蘭革命衛隊為伊朗精英部隊，直接聽命於最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。部分組織估計，伊朗政府鎮壓造成數千、甚至上萬人死亡。

    卡拉斯發表前述談話前，伊朗同日才批評歐盟在助長戰爭風險，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）發文批評，歐盟將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，稱「有些國家正在設法避免我國這個區域爆發全面戰爭」，「這些國家沒有一個是歐洲的，歐洲反而是在忙著煽風點火」。

    美國總統川普28日發文警告，一支「龐大的艦隊」正開赴伊朗，並表示華府的「下一場攻擊」，會遠比去年6月美軍轟炸伊朗核子和軍事設施「更猛烈」。發文說，「就像對委內瑞拉」，美國「準備好、有意願並且能夠，在有必要時快速、猛烈地達成其任務」。

