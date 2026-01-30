為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    Google中國工程師竊AI機密 涉14罪名美國法院定罪

    2026/01/30 18:35 編譯管淑平／綜合報導
    電腦工程師竊密示意圖。（路透檔案照）

    一名中國籍前Google軟體工程師，竊取美國人工智慧（AI）技術機密，圖利他私下效力的兩家中國公司，29日在舊金山被聯邦陪審團判決有罪。

    《路透》29日報導，美國司法部29日表示，法院歷經11天審理，38歲中國籍前Google軟體工程師丁林偉（Linwei Ding）被控犯下7項經濟間諜罪、7項竊取商業機密罪，判決罪名成立。每一項經濟間諜罪最高可判處15年有期徒刑和500萬美元罰款，每一項竊取商業機密罪最高可判處10年有期徒刑和25萬美元罰款。

    丁林偉在2024年3月被依四項竊取商業機密罪起訴，去年2月遭追加起訴，並擴大指控涉案的罪嫌。丁林偉的律師尚未回應記者詢問對判決的評論。

    檢方指控，丁林偉2019年5月進入Google任職，約3年後，受一家中國新創科技公司招攬後，開始相關竊密行為。他竊取的數千頁資料，與Google用來訓練大型AI模型的超級運算數據中心硬體架構和軟體平台有關，其中部分晶片設計圖，可使Google母公司Alphabet取得雲端運算的優勢，對抗自行設計晶片的亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等競爭對手，並且降低對輝達（Nvidia）晶片的依賴。

    Google在此案中未被起訴，並表示已全力配合執法單位調查。

