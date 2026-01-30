為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英相施凱爾超怕被監控 中國行「2大措施」曝光

    2026/01/30 18:27 即時新聞／綜合報導
    這次施凱爾中國行沒有搭乘政府專機，而是租用民間大型包機。（美聯社）

    這次施凱爾中國行沒有搭乘政府專機，而是租用民間大型包機。（美聯社）

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）28日啟程飛往中國訪問，為前首相梅伊（Theresa May）2018年5月訪中以來，再次有英國首相踏上中國土地。不過，英媒披露，施凱爾這次赴中之行，為反制中方情報機構監控，不僅使用「拋棄式手機、筆電」，也沒搭乘政府專機，而是改租民間包機。

    綜合《國際財經時報》、《BBC》、《每日電訊報》、《衛報》等英國媒體報導，施凱爾這次訪中行程，有60名英國商界領袖以及2位高階部長陪同，然而，他們被要求將通訊設備留在家，並改用一次性的設備，包括拋棄式手機、筆電以及臨時SIM卡，這反映了英方真實的恐懼：擔心中國情報機構會試圖監控、攔截或滲透代表團的通訊。

    可能令中國感到丟臉的是，這些代表團的成員被警告，即使只是將設備插入電源插座，可能也會導致設備被駭；此外，這些政府官員、商界領袖、隨行記者們，幾乎全員都也被告知，應該預設自己無論在飯店房間還是其他場所，都是「正在遭到偷拍」的狀態。

    還不僅如此，這次施凱爾的中國行並沒有搭乘政府專機，而是租用了民間的大型包機。政府對外指出，這是因為代表團及安保、媒體人員人數眾多，才需要較大空間。不過，前英國安全大臣杜耿涵（Tom Tugendhat）就直接在X上發文諷刺中國：「施凱爾不僅使用拋棄式手機，甚至帶了『拋棄式飛機』！」杜耿涵指出，政府專機之所以留在國內，是因為如果飛機停在中國，必須24小時嚴密看守，才能防止中方在機上安裝竊聽器，所以他們乾脆租了一架民航機。

    報導指出，這並非妄想，英國安全部門官員多次警告，「中國」代表了前所未有的間諜威脅；過去，2018年梅伊訪中時，就曾有一名中方隨扈在政府專機內拍攝，當時為了避免外交爭議，英方幕僚並未當場對男子提出質疑。另外，就在中國行前夕，英國媒體還爆出，中國駭客曾於2021年至2024年間，駭入三任英國首相的幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。

    英國首相施凱爾（圖中）28日啟程飛往中國訪問，圖為他30日在中國北京參觀豫園。（美聯社）

    英國首相施凱爾（圖中）28日啟程飛往中國訪問，圖為他30日在中國北京參觀豫園。（美聯社）

    施凱爾參觀北京故宮。（路透）

    施凱爾參觀北京故宮。（路透）

