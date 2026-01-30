為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    真人版綠巨人浩克？大肌肌埃及保鑣爆紅

    2026/01/30 20:36 即時新聞／綜合報導
    埃及保鑣被稱真人版「綠巨人」。（圖片擷取自X/@pisklauren）

    埃及保鑣被稱真人版「綠巨人」。（圖片擷取自X/@pisklauren）

    埃及一名保鑣壯碩身形意外在社群媒體爆紅，近日一場公開活動中，他超巨二頭肌和寬闊的肩膀，引起側目與網友熱議，短短幾秒的影片迅速成為網路熱門討論話題，這名神祕壯漢甚至網友封為真人版「綠巨人浩克」。

    根據《Oddity Central》 報導，相關影片顯示，這名保鑣出現在埃及歌手雷達．巴赫拉維（Reda El Bahrawy）母親悼念會上，當時眾多名人與公眾人物都前來致意。然而，他壯碩的體格和相對較小的頭部比例，成功吸引鏡頭焦點，儘管畫面中他出現時間不長，卻足以在網路掀起一陣熱潮。

    許多網友在社群上討論，有人讚嘆他的強悍外型，也有人嘲笑其比例不協調，甚至有人猜測他可能透過注射合成醇等以達增肌效果，因為如此龐大的手臂肌肉在自然生理下難以達成。目前，這段影片已累積大量觀看與討論，顯然這位壯漢已憑藉獨特外型，成為國際焦點之一。

