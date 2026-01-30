真人版綠巨人浩克？大肌肌埃及保鑣爆紅

埃及保鑣被稱真人版「綠巨人」。（圖片擷取自X/@pisklauren）

埃及一名保鑣壯碩身形意外在社群媒體爆紅，近日一場公開活動中，他超巨二頭肌和寬闊的肩膀，引起側目與網友熱議，短短幾秒的影片迅速成為網路熱門討論話題，這名神祕壯漢甚至網友封為真人版「綠巨人浩克」。

根據《Oddity Central》 報導，相關影片顯示，這名保鑣出現在埃及歌手雷達．巴赫拉維（Reda El Bahrawy）母親悼念會上，當時眾多名人與公眾人物都前來致意。然而，他壯碩的體格和相對較小的頭部比例，成功吸引鏡頭焦點，儘管畫面中他出現時間不長，卻足以在網路掀起一陣熱潮。

許多網友在社群上討論，有人讚嘆他的強悍外型，也有人嘲笑其比例不協調，甚至有人猜測他可能透過注射合成醇等以達增肌效果，因為如此龐大的手臂肌肉在自然生理下難以達成。目前，這段影片已累積大量觀看與討論，顯然這位壯漢已憑藉獨特外型，成為國際焦點之一。

المفترض انه الجارد الخاص بصبري نخنوخ

لكي يصل لهذا الشكل، بكل جهل حقن نفسه بمواد خطيرة تسبب تشوه دائم بالعضلة وموت أنسجتها واحتمال تتسبب بانسداد أوعية دموية وجلطة واحياناً في بعض الحالات قد تتسبب في بتر الذراعين وغيرها الكثير

لاجل ماذا؟

لاجل ان يكون اسمه "جارد المعلم صبري نخنوخ" pic.twitter.com/ytvII5Zob9 — عائشة السيد - Aisha AlSayed （@aishaalsayed9） January 22, 2026

