不爽川普誣衊南非？「梅蘭妮亞紀錄片」南非片商取消首映並撤檔

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）的紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）30日在全球上映，但該片的南非發行商卻在28日突然以「近期事態發展」為由，宣布取消該片的南非首映並從電影院撤檔。

該紀錄片在南非的片商Filmfinity的業務行銷主管戈文達拉朱魯（Thobashan Govindarajulu）表示，基於「近期事態發展」，該公司已決定不在南非院線播映這部紀錄片。戈文達拉朱魯不願說明何謂「近期事態發展」，但稱該公司並未被施壓或被要求撤檔。「這是本公司決定」他說。

目前並不清楚Filmfinity突然撤院線播映原因，也不知道攸關與近期美國與南非關係冷淡、票房欠佳，還是有其他因素。川普自去年初回鍋白宮後就一直痛批南非，還妄稱屬於少數民族的南非白人面臨種族滅絕；許多南非人都不滿川普的不實指控，以及對南非課徵懲罰性關稅。去年8月，南非外長拉莫拉（Ronald Lamola）直指美國干涉南非內政，導致兩國關係跌至新低點。

根據南非主要連鎖影城之一的Ster-Kinekor的首席執行長薩爾迪（Mark Sard）提供的1條Filmfinity稍早發的簡訊，內容指稱紀錄片《梅蘭妮亞》符合所有當地法規，即將上映。薩爾迪28日受訪時說，他不知道Filmfinity為何要撤院線放映，但認為影視產業不該搞審查，希望該片撤檔是1項在權衡許多當前議題後做出的商業決定。

南非的內容分類與監管機構「電影出版委員會」（Film and Publication Board）的發言人則表示，並不知道該片已撤檔。

