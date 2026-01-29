為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    神韻英國巡演遭死亡威脅 揚言刺殺首相 劇團指控中共是幕後黑手

    2026/01/29 21:36 即時新聞／綜合報導
    神韻藝術團近期於英國巡演時驚傳遭密集恐嚇，威脅內容除炸彈攻擊外，揚言要刺殺英國首相施凱爾。（法新社）

    神韻藝術團近期於英國巡演時驚傳遭密集恐嚇，威脅內容除炸彈攻擊外，揚言要刺殺英國首相施凱爾。（法新社）

    神韻藝術團近期於英國巡演時驚傳遭密集恐嚇，威脅內容除炸彈攻擊外，還揚言要刺殺英國首相施凱爾。報導指出，該團體近期接連收到匿名電郵，揚言若不取消演出將發動恐攻。儘管面臨高度人身威脅，神韻仍堅持如期演出，並指控中共為幕後黑手。

    據英國《地鐵報》報導，上週神韻於牛津收到一封中文匿名電郵，揚言若堅持演出將發動「恐怖攻擊」；在伯明罕演出前，更有郵件宣稱若不取消，將「遠距離射殺英國首相施凱爾」。除了針對政要的威脅，該團在北安普敦與沃金演出前也分別收到炸彈恐嚇，聲稱已在劇院放置炸藥，揚言要將表演現場炸成瓦礫，意圖製造社會恐慌。

    這類跨境恐嚇行為早已行之有年。神韻主持人李旭指出，過去19年來，該團在全球巡演中已遭遇超過158起騷擾與威脅，包括割破巴士輪胎、對女性演員發出性侵威脅等。李旭強調，神韻藝術團是為展示中共政權掌權前中華五千年的傳統文化，中共認為此舉挑戰了共產黨對傳統文化的詮釋權，因此被北京視為眼中釘。

    值得注意的是，台灣在抗衡這類干預中扮演了關鍵角色。去年三月，神韻在台灣巡演期間，劇院曾收到密集的炸彈威脅電郵，引起台灣情報單位與國安體系高度重視，甚至與美、加情報體系展開情資交換。加拿大外交干預委員會（Foreign Interference Commission）的調查報告指出，在38個國家發生的上百起干預事件中，高達81件與中國外交官員直接相關。

