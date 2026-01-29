為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「活人被寫死！」以國女子看新聞驚見自己慘死伊朗 拍片怒打臉

    2026/01/29 21:41 即時新聞／綜合報導
    一名以色列女子近日驚恐發現，自己被國內電視新聞指為「死於伊朗示威的猶太人之一」，畫面與姓名全被公開播出。（圖擷取自Ｘ）

    一名以色列女子近日驚恐發現，自己被國內電視新聞指為「死於伊朗示威的猶太人之一」，畫面與姓名全被公開播出。（圖擷取自Ｘ）

    伊朗爆發全國反政府示威，遭安全部隊血腥鎮壓。然而，一名以色列女子近日驚恐發現，自己被電視新聞指為「死於伊朗示威的猶太人之一」，畫面與姓名全被公開播出；她隨即拍片澄清「我還活著」，影片瘋傳後引爆輿論怒火。

    綜合外媒報導，事件主角錫安（Noya Zion）日前在電視上看到自己的照片，竟被以色列電視台指稱為「在伊朗反政府示威中遭殺害的4名猶太人之一」。該新聞還強調，因伊朗網路遭封鎖，死傷人數「難以查證」，卻仍直接播出畫面，引發質疑。

    相關報導播出後，不僅被多家媒體與記者轉貼，甚至有人加碼聲稱「死亡人數再增加」，錯誤資訊在社群平台快速擴散。

    錫安隨後在TikTok拍片回應，畫面中她一臉錯愕表示：「我真的不敢相信會發生這種事，我人在家裡，半小時後還要去運動。」她強調自己從未去過伊朗，也沒有任何親友在當地，卻被媒體「直接宣布死亡」，讓她感到極度震驚與不安。

    影片曝光後迅速在網路掀起熱議，不少網友怒轟「這不是失誤，是災難級錯誤」、「人還活著就被寫死，太扯了吧」。也有人諷刺形容，「這根本像《黑鏡》劇情，活人被新聞殺死」。

    錫安的父親也在臉書發文開酸，表示女兒可能只是長得像某位以色列女演員，卻被媒體錯認，「但可以確定的是，我的女兒上週不在德黑蘭」。

    然而，最早播出錯誤新聞的電視台至今仍未正式道歉，僅表示「相關照片早已在社群平台流傳」，被外界痛批試圖卸責。

