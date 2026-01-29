盜版動漫畫、周邊讓日本年損破2兆 官方點名「這2國」最誇張

日本一般社團法人網路內容海外流通促進機構（CODA）調查發現，盜版漫畫在越南最嚴重，中國則是販售很多未經授權的周邊商品；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

日本首相高市早苗去年12月宣告，要將文化軟實力定位為「日本戰略產業」，投入高達550億日圓（約新台幣112.8億元）追加預算，全力推動與支持J-POP、ACG（動畫、漫畫、遊戲）等創作者。日本經濟產業省推估，去年因盜版漫畫、動畫、周邊令日本損失推估為10兆4000億日圓（約新台幣2兆1500億元），其中盜版漫畫在越南最嚴重，中國則是販售很多未經授權的周邊商品。

《讀賣新聞》報導，經濟產業省調查發現，漫畫等出版品的損失金額為2兆6千億日圓（約新台幣5千397億元），超過前一次調查（2022年）的3倍、動畫等影像內容增至2兆3千億日圓（約新台幣4774億元，約2.5倍），遊戲為5千億日圓（約新台幣1038億元，約5倍），音樂則為3千億日圓（約新台幣622億元，約3倍），各項損失皆大幅增加。

此外，首次納入調查的模型、公仔、組裝模型等周邊商品，盜版造成的損失金額高達4 兆7000億日圓（約新台幣9757億元）。

本次調查由「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」（CODA）執行，該機構由出版與影像產業大型企業所組成。調查透過對日本、美國、中國、法國等國消費者進行問卷調查，依據消費者因觀看盜版而放棄購買正版的比例，來推算整體經濟損失。

經濟產業省指出，越南的漫畫盜版問題最嚴重，而周邊商品方面，損失主要來自於中國營運者與企業涉及的盜版情況。

經濟產業省預計建立完整收錄日本正版漫畫的海外發行平台，且推動其普及使用。日本政府則將內容產業定位為核心產業，並訂下目標，期望將海外銷售額從2023年的約5兆8千億日圓（約新台幣1兆2040億元），在2033年前擴大至20兆日圓（約新台幣4兆1520元）。

