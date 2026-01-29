川普揚言轟炸伊朗核設施 俄羅斯籲「勿輕啟戰端」原因曝

克里姆林宮發言人佩斯科夫。（歐新社）

美國總統川普近日公開警告伊朗，要求就核武問題重返談判，否則不排除動用武力。對此，俄羅斯今（29日）回應指出，美伊之間仍存在談判空間，並警告任何對伊朗動武的行為，恐引發中東地區全面動盪，對區域安全造成嚴重後果。

據《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方一貫主張各方保持克制，避免以武力手段解決爭端，強調目前談判潛力尚未耗盡，應優先透過外交協商處理相關問題。

佩斯科夫指出，任何軍事行動只會在中東製造混亂，並對整體區域安全造成極其危險的衝擊。他強調，動用武力不僅無助於解決伊朗核議題，反而可能引發更大規模的不穩定風險。

川普日前公開呼籲伊朗就核武問題與美國「坐下來談判」，並警告若伊朗拒絕合作，華府可能採取軍事行動。此番言論再度升高中東緊張局勢，也引發國際社會關注美伊衝突升溫的可能性。

俄羅斯近年與伊朗關係持續升溫。自2022年俄烏戰爭爆發後，莫斯科與德黑蘭在政治、經濟及安全層面互動更加密切。今年1月，雙方正式簽署為期20年的戰略夥伴關係條約，進一步鞏固雙邊合作基礎。

分析指出，俄羅斯此時公開反對對伊朗動武，除考量中東局勢穩定外，也反映其在地緣政治布局上的利益考量。若美伊爆發軍事衝突，不僅可能衝擊能源市場，也恐牽動俄羅斯在中東的戰略空間。

