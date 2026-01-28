拿美援還暗通中國！川普欽點委代總統遭爆「不聽話」 CIA局長急飛當地盯人

委內瑞拉代總統羅德里格斯雖獲美國扶植，但遭情報界質疑不願切斷與中國的關係，CIA局長甚至親赴當地施壓。（路透檔案照）

美國川普政府雖強勢介入委內瑞拉局勢，甚至不惜動武逮捕前總統馬杜羅，但最新情資顯示，華府一手扶植的臨時政府恐非「鐵桿盟友」。多名知情人士透露，美國情報機構已向白宮提出警告，質疑代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）是否真心願意配合美國戰略，特別是在「切斷與中國、俄羅斯及伊朗關係」這一核心要求上，她似乎正在玩弄兩面手法。

根據《路透》獨家報導，美國官員曾公開要求羅德里格斯必須驅逐中俄伊等國的顧問與外交官，將紅色勢力徹底踢出西半球。然而，情報報告指出，羅德里格斯不僅遲遲未宣布斷交，甚至在本月初的就職典禮上，還公然邀請這些美國「敵對國家」的代表出席觀禮。

請繼續往下閱讀...

這種「貌合神離」的態度引發華府高度焦慮。報導揭露，中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）已於1月15日親自飛往卡拉卡斯，當面與羅德里格斯討論該國的政治未來。此舉被解讀為美方試圖直接施壓，確認這位代理人是否「受控」。

拿石油當籌碼 川普隨時準備「換人」

華府的戰略目標很明確：利用委內瑞拉龐大的石油儲備，同時斬斷中國以石油抵債、俄羅斯輸出武器、古巴輸出情報的連結。雖然羅德里格斯近期批准向美國出售數千萬桶石油，並釋放政治犯以示好，但她在週日高喊「受夠美國命令」的言論，仍讓情報界對其忠誠度打上問號。

知情人士透露，川普政府雖目前仍支持羅德里格斯，但也已開始接觸委國軍方高層與反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），將其視為潛在的替代人選或長期領導者。這意味著若羅德里格斯持續在美中之間搖擺，隨時可能成為下一顆被華府拋棄的棄子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法