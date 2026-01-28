日韓友好！南韓黑鷹飛行表演隊 首次降落那霸空軍基地

南韓空軍黑鷹飛行表演隊，28日首次降落在沖繩那霸基地。（路透）

南韓空軍「黑鷹飛行表演隊」，今（28日）首次降落在日本航空自衛隊位於沖繩的那霸基地，由空自提供加油支援。日本防衛副大臣宮崎政久表示，日韓的國防合作至關重要，因此黑鷹飛行表演隊首次來訪具有重要象徵意義。

據《產經新聞》報導，南韓黑鷹飛行表演隊9架飛機，準備前往沙烏地阿拉伯參與國際航展，今上午10時許出現在那霸上空後落地停留，還罕見地與日本空自「藍色衝擊波飛行表演隊」教練機、基地內的F-15戰鬥機同框。

據了解，黑鷹飛行表演隊去年11月飛往中東時，原定要降落那霸由日方協助加油，但當時發生韓國軍機飛越爭議領土竹島（韓方稱獨島）的事件．因此日本決定取消。

隨後，日本喊停海上自衛隊與韓國海軍的聯合演習，由自衛隊主辦的音樂祭也沒有韓軍參加，直到本月13日高市早苗和南韓總統李在明會晤後，這才確認加強防務合作的方針。

日本防衛副大臣宮崎政久強調，國家周邊的安全保障情況日益嚴峻，和南韓的國防共識非常重要。黑鷹飛行表演隊的指揮官，也希望這次活動能成為相互了解和信任的契機，讓雙方未來繼續在防務上達成合作。

