為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日韓友好！南韓黑鷹飛行表演隊 首次降落那霸空軍基地

    2026/01/28 15:59 即時新聞／綜合報導
    南韓空軍黑鷹飛行表演隊，28日首次降落在沖繩那霸基地。（路透）

    南韓空軍黑鷹飛行表演隊，28日首次降落在沖繩那霸基地。（路透）

    南韓空軍「黑鷹飛行表演隊」，今（28日）首次降落在日本航空自衛隊位於沖繩的那霸基地，由空自提供加油支援。日本防衛副大臣宮崎政久表示，日韓的國防合作至關重要，因此黑鷹飛行表演隊首次來訪具有重要象徵意義。

    《產經新聞》報導，南韓黑鷹飛行表演隊9架飛機，準備前往沙烏地阿拉伯參與國際航展，今上午10時許出現在那霸上空後落地停留，還罕見地與日本空自「藍色衝擊波飛行表演隊」教練機、基地內的F-15戰鬥機同框。

    據了解，黑鷹飛行表演隊去年11月飛往中東時，原定要降落那霸由日方協助加油，但當時發生韓國軍機飛越爭議領土竹島（韓方稱獨島）的事件．因此日本決定取消。

    隨後，日本喊停海上自衛隊與韓國海軍的聯合演習，由自衛隊主辦的音樂祭也沒有韓軍參加，直到本月13日高市早苗和南韓總統李在明會晤後，這才確認加強防務合作的方針。

    日本防衛副大臣宮崎政久強調，國家周邊的安全保障情況日益嚴峻，和南韓的國防共識非常重要。黑鷹飛行表演隊的指揮官，也希望這次活動能成為相互了解和信任的契機，讓雙方未來繼續在防務上達成合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播