印度「無乞計畫」遭反轉？ 救下街頭身障者竟發現是隱形富豪

印度中部城市印多爾推動「無乞討城市」計畫，原意在清理街頭乞丐、幫助弱勢，但近日出現令人驚訝的反轉劇情，當局在救助一名看似窮困的乞丐時，竟發現他其實是身價不凡的「隱形富豪」，擁有多處房產和生意，讓整起事件成為熱議焦點。

根據《印度時報》報導，這名被發現的男子名叫曼吉拉爾（Mangilal），長期在印多爾市區坐在鐵板車上，用雙手套鞋推動前行，他從不開口乞討、安靜待在街邊，反受路人同情給予賑濟，被大眾認為是街頭常見的乞丐，然而當地發展部救助小組近日進行清查時，發現他竟擁有3間房屋、一輛私家車和3輛可出租的嘟嘟車，甚至還經營放款業務，每天從小商戶與金飾市場借款中收取利息。

他每日乞討大約能拿到幾百盧比，但更驚人的是他從出租車隊和放貸中每月進帳可觀資金，並雇用司機代替他用車往返街頭乞討，這讓救助團隊大吃一驚，質疑過去對街頭乞討者的辨識與救扶機制是否存在漏洞。

目前當局已將曼吉拉爾安置於收容所，並開始全面調查其資產來源、銀行戶頭與貸款業務真實情況，檢視是否涉及非法放貸或其他違法行為，相關人員表示，對於任何透過假乞討牟利者都會依法處理，並呼籲民眾如果發現可疑情況應及時通報。

