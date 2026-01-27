張又俠落馬撼動中國政壇 習近平一尊地位不容挑戰

中國國家主席習近平。（路透檔案照）

進入2026年不到1個月，中共中央軍委副主席張又俠突然被宣布落馬，不但是中國政壇自文革以來最大的風暴，對中共解放軍、中共全黨、乃至權力定於一尊的中共總書記習近平而言，都有不容小覷的影響。連身處中國軍事威脅的台灣，也因為這場政治風暴對共軍的影響，連帶成為討論焦點。

至於張又俠落馬的原因，至今眾說紛紜，甚至出現「裡通外國」之說。但從解放軍報事後直指他「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」來看，身為副主席的張又俠，可能「嚴重踐踏」了軍委主席習近平的權威。也就是說，張又俠落馬的原因，腐敗是其次，政治上嚴重破壞了習近平「定於一尊」的地位，才是首要原因。

請繼續往下閱讀...

張又俠的落馬之所以受到這麼高的矚目，主要有3個原因。首先，習近平對共軍發動大規模整肅，先前已經讓中共中央軍委原有7名委員中的3人落馬，其中包括另一名副主席何衛東。

沒想到，習近平又把張又俠以及主掌共軍參謀指揮權的另一名軍委委員劉振立一併查辦。這使得中央軍委如今只剩下軍委主席習近平自己，以及遞補何衛東擔任軍委副主席、出身共軍政治系統且缺乏指揮資歷的張升民這2人。

其次，張又俠的父親張宗遜和習近平的父親習仲勛，不但同是陝西老鄉，且是國共內戰期間在共軍西北戰場的老搭檔（張是主官，習是政委），身為「紅二代」的張又俠與習近平，即因父輩的交情成為舊識，被外界稱為「兩代人的交情」。隨著習近平登上中共大位，張又俠在軍中的職位也水漲船高。

2017年中共19大，習近平先是拔擢張又俠，升任排名第2的軍委副主席兼中央政治局委員。到2022年中共20大，習近平不惜打破「七上八下」（67歲留任、68歲退休）的慣例，破格留任當時已72歲的張又俠，且成為排名第1的軍委副主席。這使得張又俠成為共軍「一人（習近平）之下、萬人之上」的人物。

第3，基於中共政治的不透明，加上中國在習近平集大權於一身下，近年來內外處境陷入阻滯，導致海外五花八門的傳言四起，而在這些傳言中，張又俠幾乎是從不缺席的「角色」。有人說他是習近平在軍中的「壓艙石」和「打手」，貫徹執行習近平的意志及治軍思想。

但更多的傳言，則是張又俠位高權重，不但挾軍中實力對習近平構成威脅，甚至試圖發動「政變」，許多情節被描述但繪聲繪影。更有甚者，還有人以中國古代讖書「推背圖」詩句中的「有一軍人身帶弓」、「勇士後門入帝宮」等語，暗喻姓氏是「弓」字旁的張又俠，未來是推翻習近平的大人物。

然而，事實證明，儘管張又俠與習近平既有父輩的交情，且被破格任用，但在習近平對共軍的強力整肅下，這些背景完全不足恃，更讓諸多有關張又俠「政變」的傳言不攻自破。但外界亟欲知道的是，張又俠為何會成為習近平整肅的對象？

首先，上一個落馬的軍委副主席何衛東，從2025年3月開始有傳言到同年10月官方正式宣布，相隔逾6個月；但張又俠自今年1月21日被發現缺席省部級主要領導幹部研討班引發討論後，官方1月24日便宣布他被查，相隔僅有3天，頗令各界意外。有看法認為，官方急於宣布張又俠被查，說明他落馬的嚴重性比何衛東高得多，需要快刀斬亂麻。

中共官方一如以往，對張又俠被指「嚴重違紀違法」的具體原因未多作說明。但解放軍報25日發表的評論中，提供了一道有限但有價值的窗口。

解放軍報這篇評論說，張又俠（與劉振立）「嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信」，「造成極為惡劣影響」。

若與解放軍報2025年10月18日對何衛東（與苗華）被開除中共黨籍、軍籍發表的「嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制，嚴重損害部隊政治生態、嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎」，「造成極大損害」相較，兩者都提到了「嚴重破壞」軍委主席負責制及不良影響。

然而，身為共軍喉舌的解放軍報，形容張又俠的不良影響是「惡劣」，語氣重於對何衛東的「損害」；在「嚴重破壞」軍委主席負責制上，也多出了「踐踏」二字。由此看來，張又俠涉案的嚴重程度，是高於何衛東的。

此外，美國華爾街日報報導引述知情人士說法，直指張又俠曾向美國洩漏中國的核武核心技術資料，又指他收受李尚福巨額賄賂後提拔其出任中國國防部長，並在軍中籌組政治圈子建立人脈等。這其中，向美國洩漏核武技術資料的指揮，形同把張又俠的罪行定為殺傷力最高的「裡通外國」罪。而中共黨史上被鬥垮的檯面人物中，幾乎都揹著「裡通外國」罪。

然而，美國智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）在X平台質疑說，對張又俠這名身經百戰的將軍而言，背叛過去幾十年賦予他生命意義的一切，把機密交給中國最大的競爭對手，令人難以置信。而故事裡「最駭人聽聞的細節與北京金融圈流傳的傳聞相符」，也許說的沒錯，但這些精彩故事也可能是編的。

習近平把中央軍委委員從7人清洗到僅剩2人，而且都缺乏正職指揮經驗。而有戰場經驗的張又俠、劉振立，以及有對台軍事部署經驗的何衛東都被整肅，既象徵習近平要求軍隊對他的「忠誠」高於專業，也反映習近平對權力被挑戰的深度恐懼。

在中共全黨，習近平早已定於一尊地位，但他不斷地清洗軍隊，並在黨內加強整肅及反腐力道。如今連張又俠也告落馬，讓全軍乃至全黨看得驚心動魄，而習近平的深度恐懼，相對也會讓眾人對他深度恐懼，形成一股嘴上不說但相互窒息的高壓氣氛。

同時，習近平與眾人的相互恐懼，在他不斷以反腐強化掌控力下，也會越來越深，最後演變為強烈的相互猜疑。萬一政局有變，脆斷的風險便大為提高。

張又俠落馬的另一大熱議之處，在於中國對台的軍事壓力是否會有變化。但到目前為止，坊間出現截然不同的看法。

其中一種看法是，未來中央軍委委員勢將由沒有戰場經驗的少壯派將領遞補，但這類將領為求軍功，加上民族主義催化，反會傾向在台海問題上以冒進手段建功；淡江大學助理教授揭仲分析，共軍清洗高層恐產生「不敢說真話」的氛圍，恐造成情勢誤判，以「寧左勿右」的激進手段行事。一旦台海發生重大突發事件或緊張情勢升高，變數與風險恐比以往要多。

另一種看法，則是中共中央軍委及指揮體系經過連年的大清洗，亟需重建，習近平需要為此重新考核新人接班，都需要時日，因此降低中國攻台的可能性。國防安全研究院學者蘇紫雲向紐約時報分析，要重建共軍的指揮體系，可能得花費5年或更久，讓中國短期內攻擊台灣的機率降低。

目前可預期的是，張又俠落馬被查的相關細節，未來將隨著時間而逐漸地浮現。然而，鑑於中共常把「反腐永遠在路上」掛在嘴邊，因為反腐、乃至於藉反腐而被政治整肅的中共黨政軍高官，不會止步於張又俠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法