面臨「邊坡滑落」危機！義大利西西里逾1500人被迫遷離

義大利西西里城鎮尼謝米面臨「邊坡滑落」危機，逾1500人被要求撤離。（法新社）

義大利西西里城鎮尼謝米（Niscemi）近期因風暴引發山崩，不少民房因「邊坡滑落」搖搖欲墜，矗立在高低差極大的懸崖邊緣，看上去讓人怵目驚心。

《路透》報導，尼謝米是一座位於西西里（Sicily）中南部的城鎮，人口約2萬5000人，城鎮主體坐落在高原上，不過當局指出，部分城區正逐漸往下方的平原陷落。

義大利民防部門負責人奇奇利亞諾（Fabio Ciciliano）說：「讓我們把話說清楚：有房子在山體滑坡的邊緣，那是不能住人的。」他補充，受影響的住戶會被要求永久遷離，「山崩仍是進行式。」

逾1500人已被要求撤離，部分居民因突然被下令撤離而感到不滿，「我被告知必須離開，儘管我家沒有或底下沒有任何東西（崩塌）。我們30年前就發生首次山崩，從來沒有人採取行動。」

義大利總理梅若尼（Giorgia Meloni）週一宣布西西里、撒丁尼亞（Sardinia）以及卡拉布里亞（Calabria）進入緊急狀態，這3個地區是近期風暴的重災區。

義大利西西里城鎮尼謝米面臨「邊坡滑落」危機，逾1500人被要求撤離。（路透）

