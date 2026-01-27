川普突宣布南韓關稅調至25％ 翁履中：這刀砍給台灣看的！

川普府宣布南韓部分商品關稅從15%提高至25%。（路透）

美國總統川普美東時間26日突襲宣布，因為南韓國會到現在仍未批准美韓貿易協定，部分輸美商品關稅從15%提高至25%，引發國際熱議。旅美學者翁履中直言，川普政府砍南韓這一刀，其實不是砍給南韓看的，而是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的，這當中包括台灣！

川普政府宣布南韓部分商品關稅從15%提高至25%，翁履中今天（27日）在臉書發文指出，川普對外釋出的訊號非常明確，那就是「談好了就要做，拖延就要付出代價」，川普不會等技術官僚慢慢走流程、不接受盟友「內部政治很難」的理由，更不在乎你是盟友還是對手，只要他認定「你答應了」，那就必須「交貨」，否則關稅就是他的懲罰工具，也是他的談判槓桿。

翁履中表示，面對川普最危險的誤判不是「他會不會出手」，而是「你以為他只是說說」，這次對南韓的關稅威脅，其實就是一堂公開示範，川普只在乎結果，才不會管你國會有多難協調、政黨怎麼算計、誰要背政治成本，因為那都不關美國的事，「南韓是美國盟友，照理說應該『可以商量』。但川普的邏輯很簡單，盟友更該配合，因為盟友欠美國更多。你不快，我就用關稅讓你快。這就是川普式治理，把外交、貿易、安全全部變成『可計價、可懲罰、可交換』的交易關係。你如果以為盟友情誼能抵擋這種現實，那就是活在上一個年代。」

「台灣的無奈是政治人物在思考政治時，只看見台灣內部，看不見外部變化！夾在美中競爭之間，但卻不知美，又不知中！面對對岸，北京現在的政治佈局，連北京自己內部恐怕都有不同盤算，更不用說外界。問題在於，台灣政治人物對北京的理解，往往停留在『瞎子摸象』式的猜測，有人過度恐懼、有人過度簡化、有人用內政語言解讀極權政治，最後每個人都很有把握，卻沒有一個真的看懂。於是，面對北京，只剩下情緒與口號，卻沒有真正的戰略判斷。」

「轉過身來面對美國，這個相對透明、制度可預測、行為模式其實『很好讀』的對手，台灣卻同樣沒人願意花時間認真理解。其實，美國是可以談的，而且是可以『談得更好、讓得更少』的。前提是，你知道對方在乎什麼、怎麼算帳、什麼時候會翻臉、什麼時候會退。但現在的台灣政治，已經沒有『談判』這個概念了。因為內鬥，把一切都毀掉了。」

翁履中接著說：「把鏡頭拉回台灣，我必須講得更直接。台灣在軍購特別預算上的拖延空間，正在快速消失。賴清德總統既然主動向川普政府提出1.25兆特別預算，華府的解讀只會是『台灣做了決定』。美國不會管你立法院怎麼吵、誰在野誰執政、誰說服誰、誰背責任。川普政府只會看最後有沒有過、有沒有落實、有沒有按時交出成果。對川普而言，最受不了的不是你要多買少買，而是你『喊了』卻『做不到』。」

「很多台灣政治人物還停留在內耗劇本，執政黨覺得自己擋不住美國壓力，就只能一直退；在野黨覺得自己可以硬起來卡住美國要求，就一路卡到底。問題是，這兩邊都把『台灣內部政治』當成世界的中心，卻忘了外部世界早就換了玩法。川普不會因為你哪一方比較有道理就同情你，他只會算美國利益；北京更不會幫你解圍，它只會看你亂、看你分裂、看你自我消耗。」

「更現實的一點是，在野黨當然可以對美國強硬，但當在野黨同溫層很熱血的對抗時，有沒有問自己一個很殘酷的問題：如果美國川普真的用關稅或其他方式施壓台灣，同溫層外的選民最後會把怒氣算在誰頭上？是怪執政黨『太軟』？還是怪在野黨『卡太死』？政治人物如果只想吃同溫層的掌聲，卻不計算整體社會承受衝擊的反彈，那強硬就只是姿態，不是策略，而在選舉上的失敗就難以避免。」

翁履中直言，「南韓這一刀，其實不是砍給南韓看的，是砍給所有『以為可以拖』的盟友看的——包含台灣。川普用最簡單粗暴的方法提醒大家：你可以不同意，但你要付代價；你可以談判，但你要有籌碼；你可以拖延，但我就用關稅逼你面對現實。從外部看台灣政治的操作，真的讓人心驚也無奈。執政黨一路退，在野黨一路卡，卻沒有人真正站在『台灣整體利益』的位置上思考，怎麼在大國之間，守住談判位置，而不是被動挨打。北京在看戲，美國在施壓，而台灣卻忙著內耗。」

最後翁履中說，「最令人擔心的不是外部風險，而是內部失能。台灣不是沒有聰明人，也不是沒有資訊，而是缺乏願意跳出政黨算計、真正理解世界、看懂台灣處境的政治人物。誰能在壓力下，既有智慧、也有勇氣，為台灣多留一點空間？是現在最該問的問題。如果沒人在意，逆耳的忠言再多也沒用，只能說：天佑台灣！」

