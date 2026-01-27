安全屏障遭卸除 學者：張又俠落馬衝擊北京權力階層

中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬，引發國際對中共權力架構的廣泛討論。（法新社）

中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬，其「解放軍第二號人物」的獨特地位，以及與中國國家主席習近平的緊密關係，使得張又俠失勢的震撼程度，遠高於近年數十名中共將領失勢產生的衝擊。

紐約時報專文探討張又俠落馬原因與後續影響。張與習皆為父輩曾替毛澤東效力的「太子黨」。1980年代的中越戰爭，使張又俠成為極少數經歷實戰的現役指揮官，進而成為習2012年掌權後，推動解放軍現代化的核心人物，以及管理解放軍戰力的耳目。

中國旅美政治學者鄧聿文表示，張又俠落馬終將對北京的權力階層產生重大影響，「因為此舉移除了其中一道安全屏障」、「即便張與習的個人關係，也無法保證他的安全。因此，沒有人會覺得安全。」

曾任職五角大廈的新加坡拉惹勒南國際關係學院研究員唐安竹指出，張又俠屬於「曾征戰沙場並對此心存敬畏」的將領，能夠客觀評估美國與台灣的軍事能力，並向習說明奪取台灣的軍事風險和代價，「我擔心，如果由張又俠之外的人向習提供軍事建議，會有什麼後果。」

