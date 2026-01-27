社群媒體助長容貌焦慮！中國醫美產業充斥亂象 官方出手加強監管

據估計，中國醫美市場規模在2025年將達420億美元（約1.3兆台幣），成為僅次於美國的全球第二大市場。（歐新社檔案照）

在上海的一個網路聊天室裡，充斥著數千則關於鼻子整形失敗與抽脂手術不幸的貼文。一名整型外科醫師展示數十張顧客的照片，盡是手術失靈後腫脹的臉孔或斑駁的額頭。一名女星更因醫美手術導致鼻尖皮膚變黑壞死，引發社會關注。這些怵目驚心的案例，揭露中國醫美產業繁榮背後的黑暗面。

華盛頓郵報26日報導，隨着中國都市中產階級興起，年輕女性紛紛尋求雷射療程以淡化斑點，或透過注射填充物來撫平皺紋，讓中國醫美產業迎來爆發式成長。儘管產業發展初期劣質手術與無照產品滿天飛的情況已有所改善，但社群媒體的推波助瀾、醫美診所在競爭激烈的市場中強力拉客，加上部分從業人員不具備專業資格，交織出一張危險的產業黑網。

請繼續往下閱讀...

整形外科醫師指出，目前中國醫美界最不健康的現象，在於部分診所唯利是圖，完全不考慮健康問題，導致診所不斷推銷更多、更複雜的療程。與此同時，年輕女性被社群媒體上鋪天蓋地的整型內容淹沒，產生「如果不整型，我就會變醜、失業或失去社交」的強烈焦慮。

北京當局正積極打擊這股亂象。中國國家市場監督管理總局（SAMR）已於2021年禁止發布引發「容貌焦慮」的廣告，並在2年後強化資格審查與培訓監管。到了2025年，官方媒體更接連針對非法仲介與僅需數天即可結業的「注射速成班」發表專題報導。中國最高衛生機構也誓言，將根據這些報導展開深入調查。

據報導，學生也未能倖免於這股熱潮。2025年7月，官媒央視警告高中畢業生切勿將整型視為「大學入學獎勵」。家長常在考後為子女安排肉毒桿菌素注射等「微整形」，但即使是低侵入性手術，對未成年人而言仍存在併發症與心理創傷的風險。

德勤（Deloitte）諮詢公司預估，中國醫美市場規模在2025年將達到420億美元（約1.3兆台幣），成為僅次於美國的全球第二大市場。這種對外貌的渴望在上海街頭顯露無遺，高級診所內設有VIP恢復室、抽脂專用手術室，甚至配備專門拍製「術前術後對比圖」的攝影棚。

「新氧」（So-Young）等醫美平台的興起，進一步將這種焦慮數位化。該平台利用人工智慧「魔鏡」掃描用戶五官，模擬出「網紅臉」或「高級臉」的樣貌。儘管業者聲稱支持政府監管、不鼓勵非必要手術，但這種透過演算法界定美醜的機制，無疑加深了社會的審美單一化。

然而，市場也出現細微的文化轉變。過去中國客戶傾向模仿西方女星或歐美式的雙眼皮標準，但現在Z世代消費者逐漸展現對「中式審美」與個人特色的自信。診所業者觀察到，要求做雙眼皮手術的比例正在下降，顧客不再帶著女星照片要求照抄，轉而追求能展現個性的自然感。部分網紅也將醫美視為一種取悅自我的「保養儀式」，強調這是對自己好，而非為了迎合社會標準。

報導指出，雖然監管力道持續加大，但面對龐大的利潤誘惑與深植社會的競爭壓力，中國醫美產業的轉型之路依然充滿挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法