致死率高達75％！立百病毒席捲印度 鄰國機場如臨大敵急篩檢

印度西孟加拉省爆發高致死率的「立百病毒」（Nipah virus）疫情，造成醫護人員集體感染，引發亞洲多國警戒。（歐新社）

印度西孟加拉省爆發高致死率的「立百病毒」（Nipah virus）疫情，造成醫護人員集體感染，引發亞洲多國警戒。其中泰國、尼泊爾已針對印度入境旅客，啟動機場與陸路邊境篩檢，嚴防病毒跨國傳播。

由於立百病毒致死率最高可達七成五，且目前尚無專門疫苗或藥物可醫治，已被世界衛生組織列為十大重點疾病。我國衛生單位對此高度戒備，已擬將該病毒列為「第五類法定傳染病」，強化邊境監測與防疫應變，嚴防疫情侵襲台灣。

據《BBC》報導，印度西孟加拉省本月初傳出多名醫護人員感染立百病毒，目前已有5例確診，其中一名護理人員病況極其危險，正在加護病房救治。相關接觸者約110人目前正接受隔離觀察。這波疫情起源於當地巴拉瑟德市（Barasat）的一間私立醫院。儘管目前除了印度，尚未傳出其他國家的確診病例，但該病毒具備極高的人際傳播潛力，亞洲鄰國紛紛調高警覺等級。

立百病毒被世界衛生組織（WHO）列為優先處理疾病，重要性與武漢肺炎、茲卡病毒相當。該病毒主要透過果蝠或豬隻等動物傳染給人類，亦可經由受汙染食物或人傳人方式擴散。感染初期症狀包括發燒、頭痛及肌肉痛，但在嚴重個案中，可能迅速演變為致命的腦炎。專家警告，立百病毒的潛伏期約4至14天，且全球至今尚無核准的疫苗，致死率介於40%至75%之間。

面對潛在威脅，泰國政府已在曼谷與普吉等三座國際機場，對西孟加拉省入境旅客實施健康申報與篩檢；尼泊爾也加強卡特曼多機場及與印度接壤的陸路監測。此外，我國疾管署正研議將其納入「第五類法定傳染病」。在台灣防疫體系中，第五類是指新興或罕見傳染病，一旦納入將要求醫療機構即時通報，並由中央啟動更嚴密的管控措施與因應方案。

回顧過去，立百病毒於1998年在馬來西亞首次被發現，當時造成上百人死亡並撲殺百萬頭豬隻。近年來，孟加拉與印度喀拉拉省亦多次爆發疫情，2018年甚至出現19例個案中17人喪命的慘況。隨著跨國旅遊頻繁，各國公衛體系不敢掉以輕心。

