    國際

    柬埔寨：陳志入籍文件涉造假 已被註銷柬國國籍

    2026/01/27 17:00
    涉嫌大規模國際詐騙的「太子集團」創辦人陳志（中）今年1月7日被柬埔寨政府逮捕，並將他引渡至中國。（法新社資料照）

    涉嫌大規模國際詐騙的「太子集團」創辦人陳志（中）今年1月7日被柬埔寨政府逮捕，並將他引渡至中國。（法新社資料照）

    中國媒體今天報導，柬埔寨外交部26日表示，太子集團董事長陳志已被撤銷柬埔寨國籍，這是依據柬國國籍法令中，有關入籍公民「被發現透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」的規定所作出。而將陳志遣返回中國，符合相關司法協助與法律合作程序。

    界面新聞報導，柬埔寨外交部26日針對陳志案發布聲明，其中提到陳志的柬埔寨國籍已被撤銷。並強調這一決定係嚴格遵循柬國「國籍法」及「國籍法實施法令」相關規定。

    該部表示，依據相關法律條文，若入籍柬埔寨公民被發現「透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」而取得柬埔寨國籍，柬國政府有權依法撤銷其國籍。

    柬埔寨外交部提到，將陳志遣返中國的決定，係依據柬埔寨法律所作出，且符合相關司法協助與法律合作程序。此類行動彰顯柬方持續「致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動」。

    根據柬埔寨媒體先前報導，柬埔寨內政部7日公告，指陳志先前所持有的柬埔寨國籍，已於2025年12月依據柬國「國籍法」，經柬埔寨國王頒令正式撤銷。

