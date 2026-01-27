3名外國遊客在日本長野遇雪崩 1名俄國男子罹難

長野縣白馬村26日上午尋獲1位俄羅斯籍男子遺體，警方呼籲民眾滑雪要注意安全。（圖擷取自@russian_info_社群平台「X」）

3位外國籍遊客25日於日本長野縣白馬村山區滑雪時遭遇雪崩，警方在26日上午尋獲1位俄羅斯籍男子遺體，呼籲目前已經發生多起滑雪者在野外迷路，需提高警覺。

FNN報導，警方表示，25日下午2點半左右，白馬村神城山中偏遠地區有3位外國籍人士遭遇雪崩，由熟人報警，其中2人平安找到，但有1人下落不明。警察與救難人員等8人從26日早上開始在事發區域進行搜索，並在雪中發現被掩埋的人，在中午左右將他挖出來，不過已回天乏術，死者確認為42歲俄羅斯籍男子。



警方指出，1月份長野縣已經發生多起野外滑雪事故，其中8起事故影響11人，造成2人死亡、1人失蹤，受害者有10人為外國籍人士。警方強調，在野外滑雪時，由於滑雪者在未經壓雪的地形上滑行，因此遭遇雪崩的風險很高，且經常發生滑雪者迷路和失去方向的情況。

警方提醒民眾要注意安全，包括確保裝備帶齊全、經常查看天氣預報、備好信號彈及鏟子。

