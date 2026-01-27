日本54年來首度「零貓熊」！ 曉曉、蕾蕾今搭機返中掀送別潮

大貓熊蕾蕾25日於上野動物園最後公開亮相。（歐新社）

日本東京上野動物園的雙胞胎大貓熊「曉曉」（雄性）與「蕾蕾」（雌性）今（27）日正式啟程返回中國，園外湧入大批粉絲到場送別。隨著牠們離開，日本也將迎來近半世紀以來首次「零貓熊」的時刻，引發各界不捨。

綜合日媒報導，載送貓熊的卡車於日本時間下午1時30分左右駛離上野動物園，隨後前往東京成田機場，預計今晚搭機出發，明日抵達中國四川省雅安市的大貓熊保護研究中心。今天一早起，上野動物園貓熊館周邊道路就聚集大批民眾，高舉手機、揮手道別，目送曉曉與蕾蕾離開。

隨著這對雙胞胎返中，日本將迎來54年來首次沒有大貓熊的局面。上野動物園表示，貓熊館屬於專為大貓熊設計的設施，短期內難以改建給其他動物使用，園方將暫時維持現況，也期盼未來能再度迎接貓熊重返上野。

25日是曉曉與蕾蕾最後一天對外開放參觀，吸引大量粉絲湧入，園方限制名額為4400人，抽籤中獎率僅約4%，許多民眾只為再看牠們一眼。曉曉與蕾蕾於2021年武漢肺炎時期出生於上野動物園，為當時低迷的日本社會帶來一股希望的泉源。牠們是貓熊「力力」與「真真」的孩子，而力力與真真已於2024年返回中國，如今雙胞胎也踏上歸途，代表日本自1972年以來首次進入「零貓熊」時代。

2025年6月，和歌山縣白濱町的「冒險世界」4隻大貓熊也被送回中國，當時日本國內只剩下上野這對龍鳳胎。外交專家分析，鑑於白濱町選出親台町長大江康弘，中國決定不再續租這些動物也可能與台灣有關。

載著日本最後兩隻大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」的卡車離開東京上野動物園時，粉絲們聚集在街道送別。（美聯社）

大貓熊曉曉25日在圍欄內漫步，是最後一天在日本與遊客見面。（法新社）

