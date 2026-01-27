為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拚眾院大選！日本新黨「中道」比例區揭曉 公明黨陣營躺著選

    2026/01/27 14:30 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    日本眾議員選舉今天公告開跑，立憲民主黨和公明黨為了這次選舉而結合的「中道改革連合」（簡稱中道）。左5為野田佳彥。（法新社）

    日本眾議員選舉今天公告開跑，立憲民主黨和公明黨為了這次選舉而結合的「中道改革連合」（簡稱中道）。左5為野田佳彥。（法新社）

    日本眾議員選舉今天公告開跑，立憲民主黨和公明黨為了這次選舉而結合的「中道改革連合」（簡稱中道），比例區候選人名單也揭曉，公明黨28位候選人被排在優先順位，幾乎可說是躺著就能當選，是否影響公明黨組織票的動員意願仍有待觀察。

    立憲黨和公明黨為「打倒高市早苗」，在這次選舉中進行策略結盟，兩黨現任的眾議員各自退黨，成立新黨。兩黨合作模式，是由公明黨撤出小選區，以全力輔選立憲黨小選區候選人，以換取在比例區的優先順位。

    公明黨背後支持團體創價學會，號稱有500萬到700萬會員組織票，而立憲黨背後支持團體則是日本最大的全國性工會聯合會，雙方的結合也被認為是宗教團體與工會兩大組織票的結合，若成功動員對自民黨將造成極大威脅。

    中道的比例區候選人名單今天揭曉，如外界所料，原屬公明黨陣營的候選人共28人，在全國11個比例區均被優先排在前段順位。凡同時在小選舉區與比例代表重複參選的立憲黨出身者，在各選區中皆與公明黨出身者同順位，但排列在其下。

    各選區中出身公明黨者的人數分別為：北海道2人、東北1人、北關東3人、南關東3人、東京3人、北陸信越1人、東海3人、近畿5人、中國2人、四國1人、九州4人。

    中道共同代表齊藤鐵夫（原公明黨代表），列為中國選區比例代表第1名；原公明黨政調會長岡本三成，列為東京選區第1名；上次落選的前公明黨代表石井啓一，則列為北關東選區第1名，幾乎是躺著就能當選。

    全國比例應選席次有176席，分成11個比例區，中道若能在每個比例區拿下兩席，至少約需拿下7到10%的選票，若是公明黨的組織動員到位，推估中道在比例區約可拿下18到26席。

    然而，日本眾院選舉採行小選區和比例區兩票制，既然公明黨出身的候選人透過比例當選已無懸念，小選區的選票能否確實投給立憲黨出身的候選人，還是未知數。

    再加上，原立憲黨代表，也是中道共同代表的野田佳彥，近日被爆出在2000年至2009年之間接受舊統一教相關政治團體支援，立憲黨在上次選舉時，以統一教問題猛打自民黨議員，現在回力鏢打回自己身上，但野田至今還無法提出合理解釋，也可能影響公明黨支持者的投票意願。

