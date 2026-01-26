習近平軍方大清洗 美聯社：短期不利攻台 長期威脅更大

《美聯社》分析指出，習近平清洗軍方高層雖導致短期指揮混亂、降低攻台風險，但長期旨在打造更忠誠的戰爭機器。（圖：美聯社檔案照）

習近平對解放軍發動史無前例的大清洗，造成中央軍委高層幾乎「團滅」。這對台灣究竟是福是禍？《美聯社》新分析指出，這場整肅直接導致解放軍最高指揮層級陷入混亂。在短期內，北京若發動對台軍事行動將變得極度冒險，因為「指揮鏈斷裂」使得大規模跨海作戰的可行性大幅降低。

亞洲協會專家：短空長多 習在磨利刀子

報導引述根據美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）的觀點，他提出了一個對台灣極具警示意義的辯證結論：這場清洗讓中國對台灣的威脅呈現「短期減弱，長期更強」的趨勢。

牛犇分析，短期內解放軍因高層真空，無法組織複雜的攻台戰役；但從長遠來看，這意味著習近平正在打造一支「絕對忠誠」且「無腐敗」的軍隊。一旦填補了這些空缺，未來的解放軍將具備更強的執行力與軍事能力，屆時對台灣的長期威脅反而會上升。

太平洋論壇（Pacific Forum）研究員湯廣正（K. Tristan Tang）則補充，雖然解放軍的戰備狀態未被根本性破壞，但中央軍委目前「6去5」、僅剩一人倖存的荒謬局面，顯示習近平並不急於填補空缺。

《美聯社》報導分析指出，習近平可能寧願等到2027年中共黨代表大會換屆時，再重新任命軍委成員。這顯示在他眼中，清洗異己與鞏固權力，比維持指揮體系的完整性更為優先，即便這意味著解放軍將在未來一段時間內處於「無主帥」的尷尬狀態。

