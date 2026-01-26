滑手機跟抽菸一樣毒？ 美法院啟動世紀審判 律師：演算法是設計好的陷阱

Meta執行長札克伯格2024年131日在美國參院聽證會上，就社群媒體對兒童的不當影響，向受害家屬公開致歉。（美聯社）

一場可能改寫網際網路歷史的「世紀審判」，本週將在美國洛杉磯正式登場。全美關注的焦點在於：矽谷科技巨頭是否「蓄意設計」了讓兒童成癮的演算法？這場被視為風向球的訴訟案，預計將傳喚Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）出庭作證，親自面對陪審團針對演算法機制的靈魂拷問。

這場訴訟的被告名單堪稱科技界的「封神榜」，涵蓋了全球最熱門社群軟體背後的掌權者。被告包括YouTube的母公司Alphabet、TikTok（抖音國際版）的母公司中國「字節跳動」（ByteDance），以及Instagram與Facebook的母公司Meta。

請繼續往下閱讀...

根據《法新社》報導，原告律師團採取了極具攻擊性的策略，直接借鏡1990年代對抗菸草產業的成功經驗。長期以來，科技公司均以美國《通訊規範法》第230條（Section 230）作為免死金牌，主張平台不需為用戶發布的言論負責；但此次原告律師劍走偏鋒，不再針對「內容」興訟，而是指控這些平台本質上是「有缺陷的產品」。

這不是言論自由 是演算法綁架大腦

律師主張，科技公司設計的演算法如同添加了成癮物質的香菸，目的是綁架用戶注意力，導致青少年出現憂鬱、飲食失調甚至自殺等嚴重後果。本案聚焦於一名代號 K.G.M.的19歲女性，指控她因對社群媒體重度成癮而遭受嚴重精神創傷。

手握逾1000起訴訟的律師柏格曼（Matthew Bergman）直言，演算法的險惡並非內容本身，而是平台設計。他強調，系統並非提供孩子想看的資訊，而是蓄意推播那些讓他們「無法移開視線」的東西。

這場在加州州法院進行的「指標性審判」（Bellwether Trial），預計於2月初選出陪審團後正式展開。為了避免捲入這場風暴，另一社群巨頭Snapchat上週已確認達成和解協議。外界分析，本案判決將成為未來數千起類似訴訟的「定價基準」，若原告勝訴，將產生巨大的骨牌效應，迫使科技巨頭支付天文數字的賠償金，並徹底修改其賴以生存的演算法機制。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法