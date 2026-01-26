為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    滑手機跟抽菸一樣毒？ 美法院啟動世紀審判 律師：演算法是設計好的陷阱

    2026/01/26 14:36 編譯陳成良／綜合報導
    Meta執行長札克伯格2024年131日在美國參院聽證會上，就社群媒體對兒童的不當影響，向受害家屬公開致歉。（美聯社）

    Meta執行長札克伯格2024年131日在美國參院聽證會上，就社群媒體對兒童的不當影響，向受害家屬公開致歉。（美聯社）

    一場可能改寫網際網路歷史的「世紀審判」，本週將在美國洛杉磯正式登場。全美關注的焦點在於：矽谷科技巨頭是否「蓄意設計」了讓兒童成癮的演算法？這場被視為風向球的訴訟案，預計將傳喚Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）出庭作證，親自面對陪審團針對演算法機制的靈魂拷問。

    這場訴訟的被告名單堪稱科技界的「封神榜」，涵蓋了全球最熱門社群軟體背後的掌權者。被告包括YouTube的母公司Alphabet、TikTok（抖音國際版）的母公司中國「字節跳動」（ByteDance），以及Instagram與Facebook的母公司Meta。

    根據《法新社》報導，原告律師團採取了極具攻擊性的策略，直接借鏡1990年代對抗菸草產業的成功經驗。長期以來，科技公司均以美國《通訊規範法》第230條（Section 230）作為免死金牌，主張平台不需為用戶發布的言論負責；但此次原告律師劍走偏鋒，不再針對「內容」興訟，而是指控這些平台本質上是「有缺陷的產品」。

    這不是言論自由 是演算法綁架大腦

    律師主張，科技公司設計的演算法如同添加了成癮物質的香菸，目的是綁架用戶注意力，導致青少年出現憂鬱、飲食失調甚至自殺等嚴重後果。本案聚焦於一名代號 K.G.M.的19歲女性，指控她因對社群媒體重度成癮而遭受嚴重精神創傷。

    手握逾1000起訴訟的律師柏格曼（Matthew Bergman）直言，演算法的險惡並非內容本身，而是平台設計。他強調，系統並非提供孩子想看的資訊，而是蓄意推播那些讓他們「無法移開視線」的東西。

    這場在加州州法院進行的「指標性審判」（Bellwether Trial），預計於2月初選出陪審團後正式展開。為了避免捲入這場風暴，另一社群巨頭Snapchat上週已確認達成和解協議。外界分析，本案判決將成為未來數千起類似訴訟的「定價基準」，若原告勝訴，將產生巨大的骨牌效應，迫使科技巨頭支付天文數字的賠償金，並徹底修改其賴以生存的演算法機制。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播