蓋洛普：12％美國勞工每天用AI 半數不擔心未來5年被取代

蓋洛普最新民調顯示，目前約有12%美國勞工每天都在工作中使用AI，「頻繁使用」（每週至少數次）者則達到4分之1。（美聯社）

蓋洛普（Gallup）最新公布的民調顯示，過去幾年來，美國勞工將人工智慧（AI）融入職場的速度驚人，目前約有12%受僱成人表示，每天都在工作中使用AI，若將範圍擴大至「頻繁使用」（每週至少數次），比例則達到4分之1。

這份在2025年秋季針對超過2萬2000名美國勞工進行的調查指出，近半數受訪者表示，每年至少會使用AI幾次。2023年蓋洛普剛開始追蹤此議題時，僅21%表示偶爾使用AI。

請繼續往下閱讀...

美聯社報導，比率的顯著成長，反映了自ChatGPT引爆生成式AI商業熱潮以來，各類能撰寫郵件、編寫程式碼、摘要長篇文件或生成圖像的工具，已深入美國職場。

在家得寶（Home Depot）佛羅里達州新士麥那海灘分店工作的70歲店員瓦林斯基（Gene Walinski），是擁抱新科技的典型案例；他在電氣部門值班時，幾乎每小時都會拿出手機向AI助手查證他不完全熟悉的產品資訊。瓦林斯基說：「如果不用AI，我工作會很吃力，總不能對客人聳聳肩說『我不知道』，顧客可不想聽到這種答案。」

調查發現，科技業仍是AI使用率最高的領域，約6成從業人員頻繁使用，3成每天使用。雖然科技業的使用率自2023年以來大幅成長，但數據也顯示，在經歷2024至2025年的爆發性成長後，普及率可能正開始進入高原期。

金融業與教育界也是AI應用的重鎮。28歲的美國銀行（Bank of America）投資銀行家坦齊（Andrea Tanzi）表示，他每天利用AI工具整合文件與數據，省下數小時的人工審閱時間；他也使用銀行內部的AI聊天機器人Erica來處理行政庶務。

加州河濱市的60歲高中美術老師哈齊達基斯（Joyce Hatzidakis），則利用AI來「潤飾」與家長的溝通內容。她說：「我可以隨手寫下筆記，不用擔心措辭，然後指示AI用特定語氣重寫。這確實減少了家長的投訴。」她起初使用ChatGPT，在學區指定Google Gemini為官方工具後便轉用後者，甚至用它來協助撰寫推薦信。

儘管AI產業與政府大力推廣，但經濟學家對於AI能提升多少生產力，或如何影響就業前景，意見仍然分歧。AI治理中心（Centre for the Governance of AI）研究員曼寧（Sam Manning）指出，高度接觸AI的勞工通常具備較高學歷與存款，適應力強，但有約610萬名主要從事行政與文書工作的「高暴露（即工作內容有很大一部分是AI已有能力執行或予以輔助）且低適應力」勞工、其中約86%為女性，多半集中在大學城或州首府等小型城市，轉職選項較少，若工作被自動化取代，她們將面臨較大的收入衝擊。

儘管AI使用率上升，蓋洛普2025年的調查發現，擔心在未來5年內被AI或機器人取代的員工比例並不高，半數人認為「完全不可能」。

佛羅里達州傑克森維爾市的牧師賓漢（Michael Bingham）便是一例。他曾試用聊天機器人查詢神學問題，卻得到一堆「胡言亂語」。他強調，絕對不會要求「沒有靈魂」的機器代寫講道稿，「當你臨終時，你會希望握著你手的是人，而不是機器。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法