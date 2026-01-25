為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    歐洲3國總統紀念反俄帝起義 瑙塞達：暴力鎮壓凝聚抵抗意志

    2026/01/25 22:30 中央社
    立陶宛近日舉行反抗俄羅斯帝國統治的「1863–1864年起義」週年紀念儀式，波蘭總統納夫羅茨基（左2）與烏克蘭總統澤倫斯基（右1），應立陶宛總統瑙塞達（右3）之邀出席一系列官方活動。（法新社）

    立陶宛近日舉行反抗俄羅斯帝國統治的「1863–1864年起義」週年紀念儀式，波蘭總統納夫羅茨基與烏克蘭總統澤倫斯基，應立陶宛總統瑙塞達之邀訪問立陶宛，出席一系列官方紀念活動。

    3國領導人25日中午一同參加在維爾紐斯大教堂舉行的隆重彌撒，紀念起義163週年。

    立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，彌撒前，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在大教堂外受到民眾以掌聲及「榮光歸烏克蘭」（Slava Ukraini）的歡呼迎接。

    立陶宛總統府發布聲明指出，瑙塞達（Gitanas Nauseda）在彌撒中致詞表示，1863–1864年起義所承載的自由傳統，將立陶宛人、波蘭人、烏克蘭人與白俄羅斯人，與俄羅斯清楚區隔開來。他指出，對自由的渴望伴隨著各民族從一次起義走向下一次起義，即使面對鎮壓、強制同化與宣傳壓力，這份精神始終未曾消失。

    瑙塞達強調，今日在奮戰中的烏克蘭身上，最能清楚看見這種精神的延續。他指出，烏克蘭的例子證明，真正而真誠的自由渴望無法被擊敗，暴力與鎮壓只會更加凝聚抵抗意志，並拉近勝利的時刻。他也表示，相信未來白俄羅斯的民主力量終將取得成功。

    在彌撒前於總統府舉行的會談中，瑙塞達分別與納夫羅茨基（Karol Nawrocki）和澤倫斯基就歐洲與區域安全情勢交換意見。

    根據立陶宛總統府聲明，瑙塞達指出，歐洲安全未來的決策不能在缺乏歐洲自身參與的情況下作出，並強調跨大西洋關係在維持歐洲長期安全與可信嚇阻上的關鍵地位。

    談及對烏克蘭的支持，立陶宛總統說，烏克蘭的自我防衛能力攸關整個歐洲大陸的安全，因此對烏克蘭的軍事、政治與財政援助，必須以長期視角規劃。立陶宛並重申，將持續作為最積極支持烏克蘭的國家之一，推動軍事援助、彈藥供應及排雷等國際合作。

    彌撒結束後，3國領導人前往Rasų公墓教堂獻花，向1863–1864年起義領袖與參與者致敬。這場起義橫跨今日的立陶宛、波蘭、白俄羅斯及部分烏克蘭地區，雖最終遭俄羅斯帝國鎮壓，但被視為19世紀最重要、影響最深遠的民族解放運動之一。

