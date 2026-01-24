為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普威脅對加拿大課徵100％關稅 警告勿與中國簽貿易協議

    2026/01/24 23:36 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普（左）發文警告加拿大總理卡尼（右），若與中國簽訂貿易協議，將對加拿大開徵100%關稅。（法新社）

    美國總統川普（左）發文警告加拿大總理卡尼（右），若與中國簽訂貿易協議，將對加拿大開徵100%關稅。（法新社）

    美國總統川普24日表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對所有加拿大輸美商品課徵100%的關稅，並警告加拿大總理卡尼，此舉將危及加拿大自身。

    路透報導，川普在社群平台「Truth Social」上寫道：「中國會把加拿大生吞活剝，徹底吞噬，包括摧毀加拿大的企業、社會結構以及整體生活方式。」他進一步威脅：「如果加拿大與中國簽署任何協議，美國將立即對所有自加拿大進口的商品與產品課徵100%關稅。」

    卡尼近期訪問中國時，稱中國是「可靠且可預測的夥伴」；稍早於達沃斯世界經濟論壇期間，他也鼓勵歐洲領導人積極尋求來自全球第二大經濟體的投資。

    川普則暗示，中國可能試圖利用加拿大規避美國關稅。他寫道：「如果卡尼總理以為能讓加拿大成為中國向美國輸出商品的『轉運港』，那他就大錯特錯了。」

    近幾日，美加兩國關係持續緊繃。就在23日，川普突然撤回邀請加拿大加入其主導的「和平理事會」（Board of Peace）倡議——該計畫旨在調解全球衝突。這項政策急轉彎，發生在卡尼於達沃斯世界經濟論壇發表演說之後。當時，卡尼公開譴責強權國家將經濟整合當作武器，並以關稅作為施壓手段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播