川普威脅對加拿大課徵100％關稅 警告勿與中國簽貿易協議

美國總統川普（左）發文警告加拿大總理卡尼（右），若與中國簽訂貿易協議，將對加拿大開徵100%關稅。（法新社）

美國總統川普24日表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對所有加拿大輸美商品課徵100%的關稅，並警告加拿大總理卡尼，此舉將危及加拿大自身。

路透報導，川普在社群平台「Truth Social」上寫道：「中國會把加拿大生吞活剝，徹底吞噬，包括摧毀加拿大的企業、社會結構以及整體生活方式。」他進一步威脅：「如果加拿大與中國簽署任何協議，美國將立即對所有自加拿大進口的商品與產品課徵100%關稅。」

請繼續往下閱讀...

卡尼近期訪問中國時，稱中國是「可靠且可預測的夥伴」；稍早於達沃斯世界經濟論壇期間，他也鼓勵歐洲領導人積極尋求來自全球第二大經濟體的投資。

川普則暗示，中國可能試圖利用加拿大規避美國關稅。他寫道：「如果卡尼總理以為能讓加拿大成為中國向美國輸出商品的『轉運港』，那他就大錯特錯了。」

近幾日，美加兩國關係持續緊繃。就在23日，川普突然撤回邀請加拿大加入其主導的「和平理事會」（Board of Peace）倡議——該計畫旨在調解全球衝突。這項政策急轉彎，發生在卡尼於達沃斯世界經濟論壇發表演說之後。當時，卡尼公開譴責強權國家將經濟整合當作武器，並以關稅作為施壓手段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法