反ICE人士襲擊教堂拍片嗆「來抓我啊！」 美司法部長回「OK」逮人

為抗議美國總統川普在明尼阿波利斯與聖保羅「雙子城」部署數千名移民執法人員，明尼蘇達州今天出現大規模示威與罷工。而其中1名反ICE人士襲擊當地教堂後，拍影片以粗俗言語嗆美國聯邦司法部長邦迪（Pamela Bondi）「來抓我啊！」邦迪則回應「OK」隨後該名人士就被逮捕。

綜合外媒報導，川普發動這波在明尼蘇達州的打擊行動，部分原因是針對索馬利亞裔社群部分人士的詐欺指控。他曾稱索馬利亞移民為「垃圾」，並表示將把他們驅逐出境，當地居民對此表達強烈憤怒，日夜在街頭以哨聲與樂器製造聲響抗議。部分探員與示威者互相叫罵，執法人員曾使用催淚瓦斯與震撼彈驅散人群。

威廉（William Kelly）是其中1名當地反ICE人士，他日前拍影片威脅正在做禮拜的民眾，並在影片最後囂張怒嗆美國聯邦司法部長邦迪（Pamela Bondi）「來抓我啊！」邦迪在社群平台X回覆「OK」，並以威廉襲擊明尼蘇達州的一處教堂時犯下的聯邦罪將其逮捕，威廉目前正被拘留中。

