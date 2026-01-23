密會中國商人陷政治醜聞 秘魯總統拒下台

秘魯總統赫里因與中國商人密會陷入政治醜聞。（歐新社）

年僅39歲的秘魯總統赫里（Jose Jeri）因私下與中國商人密會陷入政治醜聞，引發對其操守與透明度的質疑，正面臨檢察官調查及國會反制。赫里堅稱會面未涉不法，不會辭職。

據報導，去年12月26日接近午夜，赫里在內政部長陪同下掩面進入首都利馬一間中餐廳，該餐廳由在秘魯經商逾20年的中國商人楊志華經營；楊志華的事業涵蓋保全與營建，並對一項價值約3000萬美元的公車攝影機標案感興趣。另一場會面為本月6日，赫里現身楊志華開設的批發賣場，該賣場曾因違規遭勒令停業。2次會面均未向公眾揭露。

請繼續往下閱讀...

此外，被控非法伐木而遭軟禁的中國商人季武曉東（譯音），據報去年12月至今年1月數次進入總統官邸。赫里表示不清楚其法律狀況，並稱雙方未涉不法。

此一「中餐門」醜聞迅速引發國會反彈，多個黨派提出譴責動議，試圖迫使赫里下台。檢察總長加爾維斯已對潛在非法關說與利益輸送啟動初步調查，總統辦公室稱將配合調查。赫里21日在國會演說時強調：「我不會辭職，因為這意味著我的行為不法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法