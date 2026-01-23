阿富汗戰爭北約部隊 竟遭川普質疑「在前線後方」 英國政府嚴正回應

英國2010年紀念在阿富汗戰爭陣亡的英軍。（法新社檔案照）

美國總統川普22日受訪時，淡化北大西洋公約組織（NATO）盟軍，在阿富汗戰爭期間的投入程度，引發英國不滿，英軍家屬批評川普的說法是「終極羞辱」，首相施凱爾發言人和國防大臣希利讚揚英軍的犧牲奉獻，是「英雄」、「絕不會被遺忘」，來回應川普的談話。

《美聯社》、《法新社》23日報導，川普22日在瑞士出席世界經濟論壇期間，接受福斯新聞訪問，他說，他不確定若有需要時，北約會挺身支持美國，「我一直說，假如我們真有需要他們的時候，他們會挺身而出嗎？這的確是最終極的考驗，而我不確定這一點」。

請繼續往下閱讀...

川普接著說，「我們從未需要過他們，我們也從來沒有真正對他們有所求。你知道，他們會說，他們派了一些部隊到阿富汗，這個、那個的，他們確實派了部隊，待在後面一點，在前線的後面一點」。

英國在2001年美國「911」恐怖攻擊事件後，與其他北約國家，投入美國發起的阿富汗戰爭，以及兩年之後的伊拉克戰爭。當時英國首相布雷爾（Tony Blair）表示，英國與美國「肩並肩站在一起」，回應「開打」組織（al-Qaida）的攻擊。英國前後共派出15萬名部隊，是僅次於美國的最大規模外國部隊，其中457名英軍陣亡。

曾駐阿富汗的保守黨國會議員歐比斯—傑克提（Ben Obese-Jecty）說，「看到我國以及我們的北約夥伴的犧牲，被美國總統如此輕視，令人感到難過」。兒子在派駐阿富汗期間受重傷的英國人德尼（Diane Dernie）說，川普的說法是「終極羞辱」，呼籲首相施凱爾為此挺身反駁川普，「譴責他」，為那些曾為國奮戰的人表明立場。

施凱爾發言人23日表示，英國以及其他包括加拿大、法國、德國、義大利和丹麥等北約盟國部隊，「他們為了維護集體安全、為了回應對我們盟邦的攻擊而犧牲」，「我們對我國武裝部隊感到無比驕傲，他們的奉獻和犧牲絕不會被遺忘」。

國防大臣希利（John Healey）表示，明定北約集體防衛的北約憲章第五條，歷來只觸發過一次，「英國和北約盟友回應美國的呼聲，450多名英軍在阿富汗失去了他們的性命」，這些陣亡部隊「是為國付出性命的英雄」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法