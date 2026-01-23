為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普為格陵蘭威逼歐洲 瑞典議員批：美國犯下大錯

    2026/01/23 22:02
    美國總統川普對格陵蘭的強勢要求，引發歐洲盟友反彈。（法新社）

    美國總統川普與歐洲就格陵蘭議題達成「一項未來協議架構」，藉此緩解美國關稅與軍事威脅，但仍難以修補美國與歐洲盟友間的裂痕。瑞典國會議員索德則指出，美國在格陵蘭議題上的主張已犯下大錯，先前支持華盛頓的聲浪正逐漸轉向。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）整理，依據1951年美國與丹麥簽訂的無限期協議，美方早已在格陵蘭防衛區域享有「專屬管轄權」。在不損及丹麥主權的前提下，美方可在該區域部署軍人、安裝設備、提供維安，並管制船隻與飛機進出。川普此前卻在專訪中強調對格陵蘭「所有權」的主張，認為所有權能達成租約或條約無法實現的目標。具體的新協議預計最快於下週，由美國、丹麥與格陵蘭三方工作小組會議敲定。

    美國政治新聞網「Politico」同樣指出，既有的防禦協議已允許五角大廈在格陵蘭建立基地，並按需要派駐部隊。儘管程序上需經哥本哈根同意，丹麥政府幾乎未曾阻攔。前五角大廈北極事務副助理部長弗格森表示，該協議賦予美國極大彈性，可自主判斷安全需求並採取行動。

