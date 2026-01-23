全球動盪頻仍 地緣政治風險分析需求旺

圖為紐約證交所的交易員。（彭博檔案照）

隨著全球動盪升高，投資人正調整風險評估方式，尋求指引了解如何在投資決策中，納入戰爭、領土緊張局勢與政治風險，而這正帶動地緣政治分析需求明顯升高；過去常被視為加分選項，如今已成考量投資決策中不可或缺的一環。

《路透》23日報導，最近的格陵蘭問題凸顯對地緣政治分析的需求，其他地緣政治事件如美國介入委內瑞拉，以及已經持續將近四年的烏俄戰爭，和美國總統川普的關稅政策等。

保德信固定收益部門首席地緣政治分析師馬庫（Mehill Marku）指出，對投資人來說，過去地緣政治風險向來不如經濟數據和央行決策等因素受重視，「有也不錯，但是非必要」，不過，自從2022年烏俄戰爭，這方面分析需求正穩定增加。波士頓顧問公司（BCG）地緣政治中心負責人吉伯特（Marc Gilbert）說，川普第二任政府政策，已使地緣政治在客戶關注事項排名，從10年前「大概名列前20名」，躍升到首重議題。

印尼主權財富基金Danantara Indonesia投資長斯賈赫里爾（Pandu Patria Sjahrir）表示，該基金現在比往年更大程度聚焦在地緣政治風險，「以最壞情況做基本假設」。摩根大通去年成立專門的地緣政治中心，Lazard資產管理、高盛也已分別在2022、2023年建立地緣政治顧問部門。

政治風險顧問公司Signum Global Advisors創辦人兼主席邁爾斯（Charles Myers）表示，隨著客戶增加，該公司合作夥伴去年增加了25%。投資人尤其關注委內瑞拉權力結構變化可能的影響，他們規劃3月委國考察行程，開放20個名額卻有60名客戶有意參加。

全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）地緣經濟團隊負責人拉森（Jens Larsen）說，提供地緣政治風險分析的競爭正在升高，由於這些挑戰變得多面向，諮詢建議或許供不應求。

